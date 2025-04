El Congreso reactiva la ley que aclarará la pasarela RETA de los mutualistas

La ley que definirá cómo queda la pasarela RETA (el régimen de los autónomos) por la que puedan optar los mutualistas que hasta ahora se encontraban cotizando en sus propias compañías va a echar a andar en el Congreso de los Diputados la ... próxima semana después de varios meses de parálisis por la complejidad parlamentaria para sacarla adelante. Será el martes cuando el Grupo Parlamentario Socialista lleve la iniciativa a la Cámara baja para su toma en consideración, el primer paso de un largo periplo que llevará meses al que se enfrenta esta iniciativa de la que están pendientes más de 100.000 profesionales de todo el país.

La activación de esta norma supone un punto de alivio para los mutualistas que desean conocer cuáles son las condiciones para poder cotizar en el régimen de autónomos de la Seguridad Social frente al de sus mutualidades, después de varias protestas de una parte del colectivo que abogan por poder realizar este cambio. En cualquier caso, la toma en consideración en el Congreso, según apuntan fuentes parlamentarias a ABC, no implica la aprobación directa de la ley, sino el inicio de un camino de meses: si se acepta la norma, después llegarán las enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales, la ponencia, el pleno y, si todo ese trámite se supera, la ley irá al Senado. Es decir, «varios meses», apuntan estas mismas fuentes.

El hecho de que el Grupo Socialista haya decidido llevar la norma al Congreso implica que puede estar más seguro que hace unos meses de que, en principio, no será vetada por sus socios parlamentarios, a pesar de las discrepancias que han mostrado los distintos grupos en estas últimas semanas. La idea del grupo promotor de la ley era no iniciar el proceso parlamentario hasta tener más o menos claro que no podía haber grandes problemas iniciales, independientemente de los cambios que, como apuntan a ABC, llegarán a lo largo de todo el proceso en las Cortes.

Los primeros contactos han sido con el socio de gobierno a través de Sumar. El grupo plurinacional «no tendría inconveniente» en votar a favor de la toma en consideración. Aunque fuentes del mismo consideran que la mejor opción –«la más ágil y efectiva», indican– sería optar por un decreto del Gobierno y no a través de la ley que está ahora en el Congreso. Además, Sumar ya ha advertido de que la proposición socialista para regular la pasarela RETA es «insuficiente» por no albergar las reclamaciones de los mutualistas que quieren el cambio de régimen de cotización social.

En el caso del grupo popular en el Congreso, apuntan que hubo una primera toma de contacto con el Secretario de Estado de Seguridad Social. Pero, indican desde el PP, «sin datos ni mucha información» y con la apariencia de que «no para solucionar el problema» de las mutualidades.

Más de 60.000 abogados pendientes

Mientras tanto, los afectados por esta situación han viso pasar las semanas sin que las Cortes al menos comiencen a debatir la posibilidad de un cambio de régimen en su vida laboral. Se trata de 60.000 abogados, pero también médicos o arquitectos, que quieren conocer las condiciones para cotizar en la Seguridad Social, como los autónomos, y no a través de sus mutuas profesionales, como venían haciendo hasta ahora.

Las cuestiones más espinosas se centran en quiénes podrían cambiarse de régimen y bajo qué requisitos. En principio, el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Sáiz, fijaba que podrían solicitar el cambio al RETA los mutualistas que se encontraran en activo a 31 de diciembre de 2022. Además, la proposición de ley que está en el Congreso ha mejorado la ecuación de cambio de los fondos acumulados en la mutualidad por meses de cotización en el RETA. Mientras que el primer texto fijaba un coeficiente corrector del 0,77, la última propuesta abre una horquilla desde un mínimo del 0,68 hasta un máximo del 0,87.

Sin embargo, se mantienen otras restricciones que alimentan el rechazo de las asociaciones de mutualistas: podrían acceder al RETA los mutualistas de alta hasta 2013; quienes no cuenten con 15 años cotizados en algún régimen de la Seguridad Social; y los que no tengan la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni mutualidad. El sistema supone un complejo cambio, ya que las mutuas consideran que su sistema es atractivo, mientras que las asociaciones de autónomos esperan que no suponga un mayor déficit de su régimen mientras Seguridad Social trata de hacer equilibrios ante unas cuentas ya de por sí tensionadas.