El Congreso insta a eliminar el castigo por jubilación anticipada con 40 años cotizados

Jubilación de forma voluntaria o forzosa por despido, pero los castigos pueden condicionar de forma significativa la pensión futura. Para mitigar esta situación en los aquellos casos en los que el trabajador acumula largas carreras de cotización, el Congreso de los Diputados ha aprobado ... una moción a instancias de Podemos, que recoge una histórica petición de la Asociación de pensionistas Asjubi40 para que se modifique la actual normativa, que aplica coeficientes reductores a quienes adelantan la edad de jubilación, ya sea de forma voluntaria o por despido y acumulen más de 40 años cotizados. Una situación en la que están 900.000 pensionistas, según el Instituto BBVA de pensiones.

La moción de la formación morada se deriva de una interpelación previa a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la que se reprochaba al Ejecutivo que mantenga un sistema que penaliza a quienes han desarrollado trayectorias laborales largas. La respuesta en este caso de la titular del departamento fue negativa; aludió a que ya existe un complemento destinado a quienes se jubilaron anticipadamente entre enero de 2002 y diciembre de 2021 con al menos con 40 años cotizados y nóminas inferiores a 900 euros a 1 de enero de 2022.

Pero la propuesta de la formación morada fue respaldada por una mayoría del arco parlamentario. Votaron a favor el propio PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria, UPN y Compromís. El Partido Popular y Vox se abstuvieron en la votación. Un respaldo político mayoritario que, con muchas posibilidades, podría llevar la iniciativa al Pacto de Toledo para su discusión. Sobre este asunto también está pendiente el debate en la Cámara Baja de una proposición de Ley.

En la actualidad, en el caso de una jubilación anticipada, la Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre el importe de la pensión que varían en función del número de meses de adelanto, -hasta un máximo de 24 meses en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y 48 meses en caso de jubilación anticipada involuntaria- y del periodo de cotización acumulado.

Anticipo del retiro

Para lo que tengan más de 40 años cotizados, el coeficiente máximo aplicado en caso de jubilación anticipada voluntaria, si se adelanta 24 meses la jubilación es del 19% si el afectado tiene más de 38,5 años y menos de 41,5 años; 17% si tiene más de 41,5 años de cotización y menos de 44,5 años, y 13% si cuenta con más de 44 años y 6 meses de cotización.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, para aquellos cuya pensión teórica, una vez aplicados los coeficientes reductores, supere el importe de pensión máxima, se está aplicando un periodo transitorio hasta 2033 con coeficientes reductores sobre el importe de la pensión máxima, en función del año de acceso al retiro y del periodo de cotización acumulado, siempre y cuando la reducción de la nómina por la aplicación esos coeficientes se vea absorbida por la revalorización de la pensión máxima.