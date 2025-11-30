Suscribete a
ABC Premium

El Congreso insta a eliminar el castigo por jubilación anticipada con 40 años cotizados

La modificación fue aprobada por una mayoría de partidos y afectaría a 900.000 pensionistas

La subida del 2,7% de las pensiones supondrá un coste extra de 5.200 millones para las arcas públicas

Una pareja de jubilados y su perro
Una pareja de jubilados y su perro ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jubilación de forma voluntaria o forzosa por despido, pero los castigos pueden condicionar de forma significativa la pensión futura. Para mitigar esta situación en los aquellos casos en los que el trabajador acumula largas carreras de cotización, el Congreso de los Diputados ha aprobado ... una moción a instancias de Podemos, que recoge una histórica petición de la Asociación de pensionistas Asjubi40 para que se modifique la actual normativa, que aplica coeficientes reductores a quienes adelantan la edad de jubilación, ya sea de forma voluntaria o por despido y acumulen más de 40 años cotizados. Una situación en la que están 900.000 pensionistas, según el Instituto BBVA de pensiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app