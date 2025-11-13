Suscribete a
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

El Congreso aprueba la imposición del catalán en las empresas y la manda al Senado

Junts logró incluir la obligación de atender en lenguas cooficiales en la Ley de Atención a la Clientela, que prohibirá el 'spam' y la renovación automática de suscripciones

CEOE, sobre la exigencia del catalán: «Es un atentado a la libertad de empresa»

Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados ABC
Xavier Vilaltella

Esta mañana el Gobierno ha conseguido la que probablemente sea una de sus últimas victorias parlamentarias con el aprobado de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una norma que llevaba casi quince años en el cajón y cuya disposición más polémica ... es la obligación a las grandes empresas de atender a sus clientes en las lenguas cooficiales, un añadido de última hora con el que el Ejecutivo se aseguró el sí de Junts. Esta ley, junto a la del Cine, la de Economía Social y el decreto ELA, son las únicas normas que aprobarán los postconvergentes a partir de ahora, después de anunciar la pasada semana su ruptura total con el Ejecutivo.

