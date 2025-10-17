Suscribete a
La compra de vivienda de estadounidenses se dispara, pero la amenaza fiscal del Gobierno hunde las operaciones de extracomunitarios

Las adquisiciones por parte de foráneos se elevan hasta las 71.155 en el primer semestre, según los notarios

Un escollo más para la vivienda: la falta de redes eléctricas retrasará hasta cuatro años la entrega de una casa

Viviendas de lujo en Altea
Viviendas de lujo en Altea
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

La compra de vivienda por parte extranjeros sigue al alza en España y aviva aún más la fiesta que vive el sector inmobiliario residencial por las cifras de operaciones que recuerdan a los años dorados del ladrillo. En el primer semestre del año los ... compradores foráneos ejecutaron 71.155 adquisiciones, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, en lo que supuso la segunda mejor primera parte del año de los últimos nueve, según los datos del Consejo General del Notariado.

