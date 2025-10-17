La compra de vivienda de estadounidenses se dispara, pero la amenaza fiscal del Gobierno hunde las operaciones de extracomunitarios

La compra de vivienda por parte extranjeros sigue al alza en España y aviva aún más la fiesta que vive el sector inmobiliario residencial por las cifras de operaciones que recuerdan a los años dorados del ladrillo. En el primer semestre del año los ... compradores foráneos ejecutaron 71.155 adquisiciones, un 2% más que en el mismo periodo del año anterior, en lo que supuso la segunda mejor primera parte del año de los últimos nueve, según los datos del Consejo General del Notariado.

El avance viene liderado por las adquisiciones de extranjeros residentes que concentraron el 60,9% de las operaciones, con un incremento del 6,4%, mientras que los no residentes asumieron el 39,1% restante, pero con un retroceso del 4,1%. La caída de estos últimos coincide en el tiempo con el anuncio del Gobierno de crear un impuesto estatal para la compra de extracomunitarios no residentes que aspira a duplicarles la carga fiscal de la operación con el objetivo de desincentivar su participación en el mercado.

Esa amenaza no ha evitado que se dispare la participación en el mercado de extranjeros no residentes de nacionalidades clave como EE.UU., que han aumentado sus compras en un 19,1% (829), pero la realidad es que las adquisiciones de otros ciudadanos no residentes de países como Reino Unido (-5,6%), China (-42,6%) o Rusia (-32,6%), además de otros países ajenos a la UE (-6,7%), se ha desplomado.

La reacción del sector

En el sector inmobiliario lo tienen claro: en la caída de las operaciones la «inseguridad jurídica» generada por la propuesta socialista (presentada en el Congreso de los Diputados) está incidiendo en el mercado. «El mensaje ha calado», asegura Eva López, portavoz de la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), que señala también como factor clave en el descenso, el incremento del Impuesto de Transmisiones Patrimonales (ITP) en Cataluña, una de las regiones más importantes para este cliente (2.351, 8,4% del total de no residentes en el primer semestre de 2025), que es muy activo en la compra de vivienda de lujo, además de en la costa. «Si ven que en otra comunidad autónoma van a pagar la mitad de los impuestos que pueden pagar aquí, pues se van. Y más si la quieren para invertir, que en ese caso se lo piensan más», relata la profesional del sector.

López descarta que en el descenso tenga algo que ver la eliminación de las Golden Visa, otra de las medidas lanzadas por el Gobierno en los últimos tiempos para tratar de frenar la compra de no residentes. «Ni se notó una diferencia cuando se aprobaron las Golden Visa, ni tampoco ahora que la han quitado. Es un tema más de de impuestos y de seguridad jurídica», acota la experta.

«Hay menos interés y ahora se tarda más en vender las casas», señala como principal efecto, aunque apunta a que esto no se está traduciendo en bajadas de precios, que es el objetivo que persigue el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, como ya han recalcado multitud de representantes del sector en los últimos meses, el mercado en el que intervienen esta tipología de clientes «no puede ser suplido por el comprador nacional» por los altos precios a los que adquieren vivienda. En el primer semestre de 2025, por ejemplo, los extranjeros no comunitarios pagaron el metro cuadrado a 3.126 euros de media y los nacionales a 1.809, una diferencia del 72%, según los datos de los notarios.

Las nacionalidades que más compran

Con todo, si se junta las adquisiciones de residentes y no residentes, destacaron las alzas en las compras de ciudadanos de Portugal (22,8%), Países Bajos (18,6%), Estados Unidos (14,3%), Colombia (6,6%), Venezuela (6,3%), Bulgaria (6,2%) y Ucrania (4,5%). Del lado contrario, Rusia (-17,4%), Polonia (-11,1%), Argentina (-7,6%) y Bélgica (-5,6%) firmaron los peores descensos.

Pero si hablamos de la importancia por cifras, el mayor número de compraventas en el primer semestre de 2025 correspondió a los compradores de Reino Unido (el líder habitual), con 5.731 operaciones (8,1% del total), seguidos de Marruecos con 5.654 (7,9%) y Alemania con 4.756 (6,7%). «El grupo que engloba al resto de compradores extracomunitarios registró 8.545 operaciones, equivalente al 12,0% del total, manteniendo un peso relevante dentro del mercado», señala el Consejo General del Notariado.

Sin embargo, el avance de la compra de extranjeros durante el primer semestre, no se traduce a un mayor peso sobre el total de operaciones en España y baja un punto hasta el 19,3% por el dinamismo que ha vuelto a cobrar el cliente nacional por la reactivación del mercado hipotecario tras las bajadas de tipos de BCE.