Competencia libra a Telefónica de la obligación de ofrecer el acceso a su fibra a un precio regulado

La operadora gana margen de maniobra y negociación en los servicios mayoristas que ofrece a otras telecos sin red propia

Marc Murtra, presidente de Telefónica
Daniel Caballero

Liberalización casi total en el acceso mayorista a la fibra óptica de Telefónica. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado librar a la operadora presidida por Marc Murtra de ofrecer el acceso a su red de banda ... ancha fija a un precio regulado. Hasta la fecha, la compañía estaba obligada a alquilar su red a un precio regulado a otros operadores sin fibra propia.

