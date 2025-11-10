Suscribete a
ABC Premium

¿Compensa cobrar el subsidio para mayores de 52 años o trabajar por un sueldo bajo para la jubilación?

La sobrecotización que conlleva la prestación desincentiva el empleo entre los salarios más bajos

El documento que deben presentar quienes cobren la ayuda si no quieren perderla

¿Compensa cobrar el subsidio para mayores de 52 años o trabajar por un sueldo bajo para la jubilación?
José María Camarero

José María Camarero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando quedan pocos años para la jubilación, las dudas sobre los años cotizados y las cuantías que se pagan a la Seguridad se multiplican entre los ciudadanos a los que les queda poco más de una década para retirarse del mercado laboral. Y ... cuando su situación pasa por un momento en el que no tienen trabajo, aún más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app