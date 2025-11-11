Suscribete a
El comercio familiar cerrará otro año negro: caen 36 autónomos al día

Cotizaciones, alza del SMI, impuestos, trabas... la factura para los negocios engorda y el sector pierde 13.210 trabajadores en un año

Desde 2016 la caída ha sido en picado, en una cuenta atrás para el cierre de una década perdida

Lorenzo Amor: «Están machacando a los autónomos con trabas, cotizaciones e impuestos»

Comercios cerrados en calle Puente y Pellon (Sevilla)
Comercios cerrados en calle Puente y Pellon (Sevilla) MARÍA GUERRA
Susana Alcelay

Susana Alcelay

