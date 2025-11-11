El comercio familiar cerrará otro año negro: caen 36 autónomos al día

La afiliación a la Seguridad Social bate récord mes a mes, el número de ocupados supera los 21 millones y los contratos estables ganan terreno, pero no todo son buenas noticias en el mercado de trabajo; hay una 'cara B' de la estadística que se ... traduce en precariedad laboral, bajos sueldos y en apuros económicos para autónomos y microempresas, que continúan destruyendo empleo. Y si hay un sector que sigue sufriendo es el del comercio; lleva a cuestas su particular vía crucis, una lenta y silenciosa agonía que se traduce en un goteo de pérdida de afiliados desde 2016. Cuando acabe 2025 habrá cerrado una década perdida, ante la mirada impasible de las administraciones.

En el último año se han perdido 36 autónomos del comercio cada día en España; en números redondos, 13.210 trabajadores por cuenta propia no han tenido más remedio que tirar la toalla. Este ejercicio será, por tanto, otro año negro para los negocios familiares. Peluquerías, pescaderías, panaderías, fruterías, carnicerías... El pequeño comercio se ha dejado en los últimos siete años más de 60.000 autónomos, en una carrera de obstáculos que está borrando del mapa de las grandes ciudades los negocios de barrio.

Las tiendas de toda vida, las de proximidad, acusan las estrecheces de las familias y languidecen engullidas por las grandes plataformas digitales y por el goteo de costes, como ha ocurrido con el salario mínimo interprofesional, que suma subidas superiores al 60% desde que gobierna Pedro Sánchez, a lo que se unen los mayores impuestos, la morosidad y una espiral de subida de cotizaciones en los últimos años que han dado la puntilla a una situación que tuvo su inicio en la década de los 90, cuando se desequilibró la balanza del comercio en España tras la proliferación de grandes superficies, que ganaron cuota de mercado al mismo ritmo en el que la perdían los negocios más pequeños.

Una mochila con cargas

Las trabas y los costes se han multiplicado en los últimos ejercicios, según denuncia el colectivo. El comienzo de año llegó con una mochila cargada con una alza de cuotas sin precedentes, dibujado un futuro turbio para familias, autónomos y pymes. Al aumento de las bases de cotización y del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) al 0,8% se sumó el inicio en la aplicación de la cuota de solidaridad adicional para sufragar las pensiones. Y se unió también el incremento del salario mínimo del 4,4%, hasta los 1.184 euros mensuales. Un alud de problemas a los que cada año se añaden los diversos impuestos y los gastos corrientes que tiene que afrontar cualquier empresario, como es el caso de la luz o el alquiler del local, que en las grandes ciudades, sobre todo, se ha convertido en una barrera para emprender por los desorbitados precios.

El impacto del Covid

El comercio lleva su propio calvario a sus espaldas, que agudizó de forma extraordinaria la pandemia y la crisis de la inflación del año 2023, causantes de que muchos negocios no volvieran a levantar cabeza. En unos casos, ha contribuido también la escasa digitalización, en otros la falta de relevo generacional y en otros la 'fiebre' de descuentos permanente, una sucesión de situaciones que han ido conformado una tormenta perfecta que lleva años cayendo como una rayo en las espaldas de los que emprenden.

Autónomos en el sector del comercio En número (entre paréntesis la diferencia con el año anterior en porcentaje) 781.887 (-1,4%) 773.890 (+0,8%) 758.099 (-2,0%) 768.127 (-1,8%) 743.091 (-2,0%) 734.089 (-1,2%) 720.879 (-1,8%) 2019 20 21 22 23 24 25 Fuente: ATA ABC Autónomos en el sector del comercio En número (entre paréntesis la diferencia con el año anterior en porcentaje) Datos a octubre de todos los años 781.887 (-1,4%) 773.890 768.127 (+0,8%) (-1,8%) 758.099 (-2,0%) 743.091 (-2,0%) 734.089 (-1,2%) 720.879 (-1,8%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: ATA ABC

El presidente de ATA, Lorenzo Amor recuerda a ABC que el comercio es el sector económico que más autónomos ha perdido en España, lamenta su pérdida de músculo, teniendo en cuenta, dice, que contribuye a cohesionar los territorios. El también vicepresidente de la CEOE se queja de la elevada presión fiscal, del aumento de los costes laborales y de la burocracia. «Cada semana hay una nueva obligación», asegura.

Los barómetros que ATA, la mayor asociación de autónomos, ha realizado a lo largo del ejercicio han dado las claves del peregrinaje que está teniendo el colectivo durante este 2025. En el último, la asociación avisaba ya de que uno de cada tres autónomos afirmaba que su negocio había descendido en el tercer trimestre y un 33% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando la proporción alcanzó el 25%. Sobre el cierre del año, el 48% de los autónomos esperaba que su actividad se mantuviera estable, frente a un 26,2% que consideró que su situación empeoraría.

Sin noticias del Gobierno

Con este escenario de fondo, los autónomos siguen esperando a que el Gobierno les de a conocer cuál es su plan para la subida de sus cotizaciones durante el próximo ejercicio. Después de tener que recular y retirar una primera propuesta con incrementos para 2026 de hasta el 35%, la presión de ATA, de prácticamente todos los grupos de la oposición y de los propios aliados del Ejecutivo, hizo que el departamento que dirige Elma Saiz se apeara de su propuesta inicial y propusiera congelar la cuota el próximo año para los que ganen hasta 1.167 euros mensuales, aquellos que están encuadrados en los tres primeros tramos con rendimientos más bajos, la denominada tarifa reducida. Para el resto de trabajadores, los que tienen ingresos netos superiores al salario mínimo (SMI), planteó alzas de entre el 1% y el 2,5%, que se correspondería con aquellos que ganan entre 1.167 euros al mes y 6.000 euros.

Desde finales del pasado mes de octubre nada se sabe de ese plan, que la organización que dirige Lorenzo Amor exigió acompañar de mejoras para el colectivo, equiparables a las que perciben los asalariados, como es el subsidio para los mayores de 52 años, el permiso por lactancia o negociar más facilidades para acceder al cese de actividad, el paro de los autónomos. La Administración rechaza el 60% de las peticiones de esta prestación, lo que ha convertido esta ayuda en inalcanzable para los autónomos.