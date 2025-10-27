El comedor de las empresas también se digitaliza

Pensar qué comer cada día es uno de esos pequeños dilemas que se repiten sin pausa en la jornada laboral. En las oficinas de los polígonos o parques empresariales, donde la oferta gastronómica suele ser tan monótona como el reloj de fichar, ese dilema ... se convierte en rutina colectiva. De ahí surge Que Cocine Peter, una startup catalana que ha decidido poner tecnología, logística y sabor casero al servicio de las empresas.

«El nombre ya da una pista de nuestra misión», explica su fundador y CEO, Llorenç Pedret Ventosa. «Nacemos para resolver un problema muy concreto: la falta de opciones y variedad en las comidas laborales, especialmente en empresas situadas fuera de las grandes ciudades». Su solución ha sido crear la primera Cantina Digital Corporativa, una plataforma que lleva cada día menús diferentes a cualquier oficina, incluso a los polígonos más remotos, conectando a compañías con restaurantes locales o cocinas de comida preparada.

El modelo es tan simple como eficiente. Los empleados realizan su pedido antes de las 11 y lo reciben puntualmente antes de las 13. En la versión más popular, los menús cambian cada día según el restaurante colaborador, de modo que el lunes puede haber cocina mediterránea y el jueves platos asiáticos, sin que la empresa tenga que preocuparse por la gestión. «Para los empleados, comer bien, distinto cada día y con sabor a casa. Para la empresa, cero fricción administrativa y equipos mucho más felices», resume Pedret.

Noticia Relacionada Cinco ideas de tupper saludable para la vuelta a la oficina Elisa Escorihuela Con estas recetas no tendrás un sabor amargo con la vuelta a la rutina

Su propuesta ha encontrado un hueco en el mercado corporativo. Que Cocine Peter ya trabaja con firmas como Danone, BIC Iberia, Guarro Casas o Font Vella, y opera en cualquier punto de la Península. «El mundo de la alimentación laboral lleva años sin innovar», apunta el fundador. «Mientras se habla de IA o nuevas herramientas para RR.HH., algo tan básico como la comida sigue sin resolverse».

El modelo combina tecnología propia con un sistema logístico híbrido: los restaurantes locales entregan directamente, mientras que las cocinas preparadas trabajan con operadores especializados en frío. La red actual suma 17 cocinas y más de 1.000 platos, con control de calidad y rotación semanal para garantizar frescura y variedad.

Adopción y resultados

Su modelo de negocio es B2B2C, basado en comisiones muy reducidas a los proveedores. Las empresas que subvencionan parte del menú no pagan cuota fija, lo que facilita la adopción del servicio. El resultado es tangible: la adopción por parte del empleado triplica la media del catering tradicional y el 85% de los usuarios considera el servicio igual o mejor que su comedor anterior, con una inversión menor.

El reconocimiento no ha tardado en llegar. La startup fue premiada en la HR Startup Competition por su contribución al «viaje del empleado». Un impulso que, según Pedret, les ha abierto puertas a nuevas alianzas y posibles inversores. Su ambición, dice, es clara: «Queremos ser la referencia en alimentación corporativa, la solución que cualquier empresa piense cuando quiera ofrecer comidas a sus empleados de forma moderna, eficiente y variada».