Semiconductores e IA: por qué el ciclo aún no ha terminado

Según Paul Wick, gestor de carteras sénior en Columbia Threadneedle, la aceleración de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial respaldará los fundamentos del sector durante varios años

El sector tecnológico es hoy la componente dominante del S&P 500 y seguirá siendo un motor clave de rendimiento. Las compañías que se ocupan de la infraestructura para la inteligencia artificial siguen siendo inversiones sólidas incluso si el crecimiento de la IA en los ... próximos cinco años resulta inferior a las expectativas. Esta es la visión de Paul Wick, gestor del fondo CT (Lux) Global Technology de Columbia Threadneedle Investments, quien expone las perspectivas del sector y la estrategia de inversión del fondo.

