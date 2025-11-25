Semiconductores e IA: por qué el ciclo aún no ha terminado

El sector tecnológico es hoy la componente dominante del S&P 500 y seguirá siendo un motor clave de rendimiento. Las compañías que se ocupan de la infraestructura para la inteligencia artificial siguen siendo inversiones sólidas incluso si el crecimiento de la IA en los ... próximos cinco años resulta inferior a las expectativas. Esta es la visión de Paul Wick, gestor del fondo CT (Lux) Global Technology de Columbia Threadneedle Investments, quien expone las perspectivas del sector y la estrategia de inversión del fondo.

-El fondo CT (Lux) Global Technology Fund cuenta con una larga trayectoria de rendimiento y una gestión activa exitosa. ¿Puede contarnos brevemente la filosofía de inversión que sustenta la estrategia?

-El fondo aplica un enfoque GARP (Growth at a Reasonable Price – crecimiento a precios razonables) con el objetivo de identificar empresas que consideramos infravaloradas dentro del sector tecnológico. Nuestro equipo de analistas dedicados, que lleva más de diez años estudiando los distintos segmentos de este mercado, evalúa qué compañías poseen la propiedad intelectual más duradera, los mejores equipos directivos y las perspectivas de rentabilidad más sólidas a largo plazo.

Nuestras posiciones están fuertemente orientadas hacia la tecnología de la información, reflejando la amplia experiencia de nuestros analistas en subsectores como semiconductores, informática, almacenamiento de datos, redes, software e internet. Por el contrario, los títulos vinculados a medios, telecomunicaciones y sector médico tienen un papel menor. En cuanto a la capitalización, mantiene en cartera tanto small caps (con valores de mercado inferiores a mil millones de dólares) como mega caps (con valores superiores a 1.000 mil millones de dólares). Sin embargo, una parte significativa del fondo se invierte en compañías con valores de mercado entre 2 y 30 mil millones de dólares, ya que tienden a ser menos arriesgadas que las small caps y, al mismo tiempo, suelen crecer más rápido que las mega caps, tienen mayores probabilidades de ser adquiridas y a menudo están menos eficientemente valoradas por el mercado.

Noticia Relacionada Macrotendencias, los grandes movimientos transformadores marcan el rumbo Alberto Velázquez Más allá de la omnipresente eclosión de la IA, fenómenos sociales y tecnológicos como el envejecimiento, la ciberseguridad o la nueva era de la defensa serán elementos centrales en las carteras

-El fondo está compuesto por 67 títulos, con una alta concentración en semiconductores y software. ¿Cuáles son los criterios clave en la selección de las compañías en cartera?

-Evaluamos las compañías desde tres perspectivas: el contexto empresarial, el perfil financiero y la solidez organizativa. Contexto empresarial: buscamos compañías que operen en mercados atractivos, con liderazgo sólido, productos innovadores y con propiedad intelectual que actúe como barrera de entrada. También consideramos dinámicas macro del sector, como consolidación, cambios estructurales o probabilidad de adquisición, así como la salud del segmento.

Criterios "La rentabilidad y la generación de caja son fundamentales para nuestra evaluación" Paul Wick Gestor de carteras sénior en Columbia Threadneedle

Perfil financiero: nos centramos en las valoraciones frente a las expectativas de consenso, los flujos de caja previstos y el valor percibido de la empresa. Priorizamos compañías con márgenes en expansión, crecimiento convincente impulsado por nuevos productos y bases de ingresos sostenidas por amplios pedidos o altos niveles de ingresos recurrentes. La rentabilidad y la generación de caja son fundamentales para nuestra evaluación.

Organización interna: damos importancia a equipos directivos con gran capacidad de ejecución y experiencia probada. Analizamos el enfoque hacia la creación de valor para los accionistas mediante crecimiento orgánico, fusiones y adquisiciones o programas de recompra. Cambios en los consejos de administración pueden impactar positivamente en la gobernanza y la estrategia. Las adquisiciones, además, pueden aumentar el valor a largo plazo.

-¿Cree que el impulso en semiconductores puede continuar o se vislumbran señales de desaceleración del ciclo?

-Consideramos que nada alterará las inversiones en infraestructura de IA durante un tiempo y evaluaremos cuidadosamente si el uso de la IA crecerá lo suficiente para justificar el ritmo sostenido de expansión previsto y ya en marcha. Las compañías que se ocupan de infraestructura para la IA siguen siendo inversiones sólidas incluso si el crecimiento de la IA en los próximos cinco años resulta inferior a lo esperado.

En nuestra opinión, la infraestructura de IA sigue siendo la mejor manera de aprovechar la tendencia de la inteligencia artificial en los mercados cotizados, especialmente en los sectores de alimentación de centros de datos, procesadores de IA, redes de datos y su almacenamiento. El aumento de la demanda de chips para IA ha tenido un efecto muy positivo en los fundamentales de las compañías de semiconductores en cartera.

En el segmento de equipos para semiconductores, mantenemos una visión positiva sobre Lam Research, Applied Materials y Teradyne en el área de pruebas, mientras que en procesadores de IA, Broadcom continúa liderando el grupo ASIC con clientes como Google, Meta, Bytedance y OpenAI.

-¿Cuál es, en su opinión, el papel estratégico del sector tecnológico en una cartera global de renta variable a largo plazo?

-Si observamos la actual capitalización del S&P 500, el sector tecnológico es con diferencia el más grande, con un market cap de unos 16,5 billones de dólares al 31 de diciembre de 2024, superior al de los dos sectores siguientes combinados (servicios de comunicación y servicios financieros), que suman unos 15,1 billones. Además, los servicios de comunicación incluyen Alphabet y Meta, dos de las mayores compañías que muchos inversores consideran más orientadas a la tecnología.

A la luz de estos datos, es evidente que la tecnología ha contribuido significativamente a los rendimientos del mercado desde 2000 y, si consideramos que el ciclo de la IA está aún en sus inicios, queda claro que la tecnología merece una asignación en las carteras de renta variable.

Asimismo, si analizamos la concentración de compañías tecnológicas en fondos large cap, especialmente los growth y mixtos, vemos que el sector domina los índices: la asignación media al tech en la categoría Morningstar US Large Cap Growth ronda el 43%, y los primeros 8 nombres del índice Russell 1000 Growth (las «Magníficas 7» y Broadcom) representan aproximadamente el 58% del índice.

Es evidente que los activos tecnológicos están muy concentrados en los benchmarks y, en nuestra opinión, la tecnología merece una asignación específica en cartera con el apoyo de un gestor especializado. Nuestro equipo, con sede en California, gestiona activos tecnológicos desde 1990 y hasta hoy hemos obtenido resultados excepcionales, navegando por distintos ciclos macro y específicos del sector.