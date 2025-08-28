Suscribete a
El colapso en la gestión de las bajas dispara las pensiones de invalidez

El desbordamiento de la incapacidad temporal de más de dos años dispara a un millón los casos permanentes

La Seguridad Social, que lo achaca al retraso de la jubilación, se ve superada al tratar millones de patologías al año

Más de 90.000 trabajadores sin valorar por el colapso de bajas

José María Camarero

José María Camarero

La acumulación de expedientes de casos de incapacidad temporal de trabajadores en situación de baja está derivando en un crecimiento exponencial de las pensiones por invalidez. Al no resolverse en los plazos previstos esas bajas de larga duración –más de dos años– por ... el desbordamiento de la capacidad de la gestión de la Seguridad Social, una parte creciente de esos trabajadores acaban siendo derivados a los tribunales que otorgan la incapacidad permanente y percibiendo la correspondiente prestación. La situación ha hecho que haya ya más de un millón de personas con este tipo de ayuda reconocida, una cota nunca antes vista en el sistema de la Seguridad Social.

