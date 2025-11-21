Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 21 de noviembre

Cuándo se cobran las pensiones en noviembre: la fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Este mes los pensionistas recibirán además su paga extra, lo que les permitirá aumentar sus ingresos de cara a las fiestas

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad de las pensiones: fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Cuándo se cobran las pensiones en noviembre: la fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos
Cuándo se cobran las pensiones en noviembre: la fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El final del mes de noviembre suele ser un motivo de alegría para los pensionistas. Como cada mes, recibirán el cobro de la pensión pero, en su caso, también cobrarán la paga extra. Se trata de un impulso al bolsillo para no solo ... afrontar los gastos habituales sino también para planificar la llegada de la Navidad que suele suponer un esfuerzo extra por la cantidad destinada a alimentación o a regalos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app