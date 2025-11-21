Cuándo se cobran las pensiones en noviembre: la fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

El final del mes de noviembre suele ser un motivo de alegría para los pensionistas. Como cada mes, recibirán el cobro de la pensión pero, en su caso, también cobrarán la paga extra. Se trata de un impulso al bolsillo para no solo ... afrontar los gastos habituales sino también para planificar la llegada de la Navidad que suele suponer un esfuerzo extra por la cantidad destinada a alimentación o a regalos.

Según los datos de la Seguridad Social, en el mes de octubre se abonaron 10,4 millones de pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media del sistema asciendió a 1.315,3 euros mensuales mientras que la pensión media de jubilación fue de 1.510,1 euros mensuales.

La fecha de cobro de las pensiones en noviembre

Cualquiera de las pensiones que se integran en la Seguridad Social se cobran en 14 pagas, una por cada mes más otros dos pagos por la paga extra. Este mes de noviembre los pensionistas recibirán ese segundo pago, y último del año, correspondiente a la paga extra.

Tanto la pensión con la paga extra se abonan de manera conjunta, por lo que estos ciudadanos verán un ingreso mayor en su cuenta del banco. La norma dicta que la fecha de abono será el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido) y siempre antes del cuarto día natural del mismo. Lo que implica que se debería cobrar entre el 1 y el 4 de cada mes. No obstante, como los bancos ya tienen toda la información suelen adelantar el pago y lo más normal es que se abonen entre el 22 y el 26 de cada mes.

Sin embargo, los bancos ya poseen la información de los pensionistas que deben recibir su abono y es por ello que adelantan las mensualidades para que se cobren antes de que termine el mes.

Cuándo se cobran las pensiones en el mes de noviembre Santander: a partir del 24 de noviembre

ING: a partir del 24 de noviembre

Caixabank: a partir del 24 de noviembre

BBVA: a partir del 24 de noviembre

Bankinter: a partir del 21 de noviembre

Unicaja: a partir del 21 de noviembre

Sabadell: a partir del 24 de noviembre

Ibercaja: a partir del 24 de noviembre

Abanca: a partir del 24 de noviembre

Caja Rural: a partir del 25 de noviembre

Hay que tener en cuenta que no todos los pensionistas cobran la paga extra de Navidad. Están excluidos quienes cobran prestaciones derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional En este caso, sus pagas están prorrateadas y cobran en 12 mensualidades.

De esta manera, estos pensionistas durante el mes de noviembre recibirán la cantidad habitual que perciben cada mes.