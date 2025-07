La CNMV espera contar con una primera versión del folleto de la OPA de BBVA a Sabadell esta semana

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) espera contar con una primera versión del folleto de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell esta misma semana, con el objetivo de poder aprobarlo a finales de julio.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha asegurado a preguntas de los medios de comunicación tras su intervención en un acto organizado por Cecabank que este es el escenario «esperable», aunque todo depende de los tiempos que marque el propio BBVA.

«Nuestro escenario sigue siendo poder aprobar el folleto antes del final de julio, es decir, antes de la junta [de Banco Sabadell]. Porque realmente la junta te abre dos escenarios, pero dos escenarios conocidos«, ha explicado San Basilio.

Banco Sabadell ha convocado para el 6 de agosto dos juntas generales de accionistas con carácter extraordinario para que los accionistas voten si se ejecuta la venta del banco británico TSB y si se reparte un dividendo de 2.500 millones con los fondos que se obtenga de esa operación.

«Si se aprueba la venta con el dividendo, pues eso es un escenario que nosotros pensamos que debería estar reflejado en el folleto. Si no se aprobara la venta, pues tienes otro escenario que también debería estar reflejado en el folleto», ha dicho San Basilio, que en todo caso ha recordado que los plazos dependen de BBVA, porque aún les tienen que mandar la nueva versión del folleto.

«Idealmente, nos gustaría aprobar antes de final de julio, porque pensamos que la información es conocida y los escenarios son bastante controlados, pero no depende solo de nosotros«, ha afirmado el responsable del supervisor financiero.

Sobre la posibilidad de lanzar un suplemento al folleto, que el propio San Basilio planteó el pasado mes de junio, ahora ha indicado que es una decisión que no está tomada.

«Si nosotros pensamos que un folleto con dos escenarios te permite mantenerlo una vez que se ha identificado cuál es el escenario en el que te estás moviendo sin necesidad de hacer cambios, pues eso es lo que nos permitiría a nosotros aprobar a finales de julio. Si nosotros pensáramos que después de la Junta en todo caso hay que hacer una revisión del folleto, pues entonces podemos replantearnos si tiene sentido aprobar en julio algo que sabes que vas a tener que revisar después», ha detallado.

El plazo de aceptación acabará en septiembre

Sobre el plazo de aceptación, San Basilio ha indicado que es poco relevante el impacto que pueda tener el mes de agosto. Dado que BBVA tendrá que decidir un plazo de al menos un mes, por estar afectado por legislación estadounidense, y dado que el folleto como pronto se aprobará a finales de julio, el plazo de aceptación naturalmente acabaría ya en el mes de septiembre. Tanto el BBVA como la CNMV consideramos que no sería deseable que el plazo de aceptación termine en agosto.

Asimismo, en el folleto tendrá que estar recogido si el precio ofrecido tiene la consideración de precio equitativo, que es lo que permitiría a BBVA, una vez finalizada la OPA, mantener la participación aunque esté entre el 30% y el 50%. San Basilio ha indicado que es uno de los temas que la CNMV tiene que hablar con BBVA para ver si se recoge en el folleto.

Sabadell no ha vulnerado el deber de pasividad

Preguntado por la cuestión de si haber iniciado los trabajos para la venta de TSB supone que el Sabadell ha quebrado el deber de pasividad que impone la ley, San Basilio ha negado esta posibilidad.

«Si nosotros vemos operaciones o actuaciones que van contra el deber de pasividad, lo trasladamos al Banco Sabadell y la solución que ellos tienen es pasarlo por junta general, que es lo que van a hacer con estas dos actuaciones en concreto», ha dicho el presidente de la CNMV.

Aunque ha recordado que los datos que ellos tienen es que Sabadell no inició el primer movimiento en la venta de TSB. En todo caso, ha señalado que «no es relevante» si lo hubiera hecho, porque eso no constituye en sí mismo un acto que pueda impedir el éxito de la oferta.

«Si por ejemplo la venta no se hubiera materializado, si la decisión del consejo de administración la semana pasada hubiera sido que no se vende TSB, el hecho de que hubieran hecho las operaciones previas de preparación en sí mismo no habría tenido un impacto en la OPA, porque simplemente habría seguido adelante, TSB no se vendería y seguiríamos como estábamos hasta entonces», ha explicado.

De hecho, la CNMV considera que los trabajados preparatorios no son un motivo para que BBVA pueda desistir de la OPA. Solo podría hacerlo en caso de que se ejecute la venta de TSB.

San Basilio ha detallado que el proceso de desistimiento no es automático, sino que BBVA tiene que solicitar desistir y es la propia CNMV la que tiene que decidir si lo autoriza en función de los causas.