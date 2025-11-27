CNMC: Nadie nos informó de «ningún problema de control de tensión» antes del apagón

En la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tampoco sabían nada. Ni se enteraron. Porque –dicen– nadie les informó. «Ni el día del apagón ni los días previos, nadie nos avisó de que hubiera problemas». Son palabras de Rocío Prieto, la directora ... del organismo regulador presidido por Cani Fernández, ayer en la comisión de investigación sobre el apagón en el Senado que, en definitiva, niega que Red Eléctrica hubiera avisado al supervisor de que algo estaba fallando en el sistema eléctrico con anterioridad a aquel fatídico día.

En respuesta a las preguntas de la senadora del PP, Carmen Riolobos, Prieto, cuya área está desarrollando un informe «muy exhaustivo» del incidente del que se derivarán las eventuales sanciones por el 28 de abril –«aunque sin ningún plazo específico para su presentación»– explicaba además que «nadie nos puso de manifiesto que los generadores estaban incumpliendo el control de tensión ni se nos manifestó esto como un problema».

Su declaración contrasta con las palabras reiteradas de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, que se ha remitido a apuntar que los problemas en el control de tensión de las eléctricas privadas fue la principal causa de la peor crisis de suministro eléctrico de la historia de España.

En cualquier caso, en una de las intervenciones más incisivas en la comisión de investigación sobre el apagón, Riolobos se enfrentó a Prieto sobre la actuación del regulador antes, durante y después del colapso eléctrico del 28 de abril, «un suceso que afectó a más de 50 millones de personas y generó un daño económico superior a los 1.600 millones de euros», apuntó.

En su propia página web, la CNMC deja constancia de sus funciones como regulador: «supervisamos el funcionamiento y el grado de competencia del mercado eléctrico, tanto el mercado mayorista como el mercado minorista, así como la operación del sistema. Gestionaos el sistema de garantías de origen y etiquetado de la electricidad procedente de fuentes renovables».

Riolobos centró su interrogatorio en tres reproches principalmente: la falta de actualización normativa, la ausencia de reacción ante avisos de riesgo reiterados y a la escasa supervisión sobre los agentes del sistema. La senadora del PP acusó a la CNMC de permitir, «como vigilantes del sistema y reguladores», que el operador estatal se saltase el «semáforo en ámbar hasta que llegó el rojo»; al mismo tiempo que le afeaba que tardase cinco años en actualizar los procedimientos de operación del sistema, los llamados PO. «Faltó inspección y supervisión. Fue una cadena de negligencias regulatorias»», afirmó.

Finalmente, Prieto aseguró que las medidas reforzadas adoptadas tras el apagón, como las rampas de generación eléctrica, buscan prevenir futuros incidentes de esta magnitud.