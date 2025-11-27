Suscribete a
CNMC: Nadie nos informó de «ningún problema de control de tensión» antes del apagón

Según la senadora del PP, Carmen Riolobos, en su intervención en la comisión que investiga lo ocurrido el 28 de abril «fue una cadena de negligencias regulatorias»

Red Eléctrica mantiene oculta información clave del apagón, denuncian las compañías

Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
María Jesús Pérez

En la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tampoco sabían nada. Ni se enteraron. Porque –dicen– nadie les informó. «Ni el día del apagón ni los días previos, nadie nos avisó de que hubiera problemas». Son palabras de Rocío Prieto, la directora ... del organismo regulador presidido por Cani Fernández, ayer en la comisión de investigación sobre el apagón en el Senado que, en definitiva, niega que Red Eléctrica hubiera avisado al supervisor de que algo estaba fallando en el sistema eléctrico con anterioridad a aquel fatídico día.

