Los cinco para la Fed: Trump ya tiene a sus candidatos para sustituir a Jerome Powell

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha despedido a supervisores de organismos independientes, ha purgado las altas esferas del Pentágono, ha forzado la salida de fiscales de distrito y ha eliminado decenas de miles de puestos de funcionarios. Pero, con probabilidad, si ... le hubieran dado a elegir a quién cortar la cabeza el presidente de EE.UU. hubiera optado por una que se le resiste: la del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amagado con la posibilidad de despedir al máximo responsable del regulador financiero, una decisión que sería de difícil encaje legal y que provocaría una fuerte sacudida en los mercados. La Fed tiene una de sus principales fortalezas en su independencia frente al poder ejecutivo y eso es algo que ha incomodado al multimillonario neoyorquino: no ha dejado de presionar a la Fed y a sus altos cargos para que implementen rebajas de tipos que echen combustible a la economía de la primer potencia mundial.

Pese a la resistencia de Powell, su mandato expira el próximo mayo y Trump ya tiene en su mesa una nómina de cinco posibles recambios, como anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent, este lunes.

Bessent aseguró que el elegido podría conocerse antes de final del año, lo que debilitaría el poder de Powell en los meses que le quedan al frente del regulador. Los candidatos son, por supuesto, perfiles alineados con Trump, que ha buscado en los últimos meses imponer su poder en la Fed. Primero, con el nombramiento de Stephen Miran, un seguidor acérrimo, para suplir un puesto vacante en el Consejo de Gobernadores. Y, después, con su intento de despedir a una gobernadora, Lisa Cook, por un supuesto fraude hipotecario por el que no ha sido imputada.

Cinco perfiles para el cargo más influyente

Estos son los cinco elegidos para sustituir a Powell a partir de la próxima primavera.

Kevin Hassett. Es el actual director del Consejo Nacional Económico, el órgano de asesoramiento económico del presidente de EE.UU. Hassett, de 63 años, es la figura más cercana a Trump. No solo porque ha trabajado con él tanto en este mandato como en su anterior presidencia -en el mismo cargo-; también porque, en el entretiempo, trabajó para la firma de inversión de su yerno, Jared Kushner. El de Hassett sería considerado un nombramiento político, lo que podría causar dudas en los mercados sobre la capacidad del presidente de la Fed de actuar con independencia ante la posibilidad de una crisis o si priorizará la buena salud de la economía de EE.UU. a largo plazo o los intereses del presidente a corto plazo.

Kevin Warsh. Un veterano del mundo conservador de EE.UU., fue gobernador de la Fed en la crisis financiera de 2008-2009 -le nombró George W. Bush-, aunque después criticó las políticas acomodaticias de aquella época para estabilizar la economía. Mantiene posturas firmes sobre la importancia de que la Fed contenga la inflación, lo que le podría colocar en las antípodas de lo que ha defendido Trump en los últimos meses, que ha desoído las preocupaciones por la persistencia de los precios altos y ha exigido recortes de tipos agresivos.

Rick Rider. La de Rider sería la elección de un 'outsider' del mundo regulatorio, sin experiencia ni en la Fed ni en el Gobierno. Dirige la división de inversión en bonos del gigante financiero BlackRock y es una cara conocida en los mercados por sus apariciones frecuentes en el canal financiero CNBC. A su favor, su alineamiento con Trump con la postura de bajar tipos a mayor velocidad este año.

Christopher Waller. Al contrario que Rider, la elección de Waller sería casi la de una promoción interna. Ha sido gobernador de la Fed desde 2020, cuando fue elegido para el cargo por el propio Trump. Conoce al dedillo la institución y el entramado regulatorio financiero, donde antes de su desembarco en Washington fue vicepresidente de la Fed de San Luis, una de las divisiones regionales. Su apoyo a procesos de descentralización financiera impulsados por el sector cripto pueden ser una de sus cartas con Trump, que ha abrazado con fuerza -y su familia se ha llenado los bolsillos- con las criptomonedas desde su regreso al poder.

Michelle Bowman. Como Waller, es una gobernadora de la Fed nombrada por Trump en su primer mandato. En los últimos meses, se ha confirmado como una voz discrepante en el seno de la Fed: se opuso a muchas políticas instauradas en la Administración Biden y el pasado verano protagonizó el primer voto contrario en política monetaria de las dos últimas décadas.