Los cinco para la Fed: Trump ya tiene a sus candidatos para sustituir a Jerome Powell

Algunos de los aspirantes señalados por el gabinete del presidente despiertan dudas sobre su posible independencia

El presidente de la Fed advierte sobre la desaceleración de la creación de empleo

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una intervención reciente
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una intervención reciente reuters
Javier Ansorena

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha despedido a supervisores de organismos independientes, ha purgado las altas esferas del Pentágono, ha forzado la salida de fiscales de distrito y ha eliminado decenas de miles de puestos de funcionarios. Pero, con probabilidad, si ... le hubieran dado a elegir a quién cortar la cabeza el presidente de EE.UU. hubiera optado por una que se le resiste: la del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

