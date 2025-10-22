Suscribete a
Cientos de grandes grupos aprovecharon la caída del decreto Montoro para rebajar en 14.000 millones su base fiscal de 2023

La anulación transitoria del límite a la imputación de pérdidas de grandes empresas en el Impuesto de Sociedades provocó un desagüe histórico de bases negativas de ejercicios anteriores

Hacienda pierde en diez años 22.000 millones de recaudación por reveses judiciales

El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
Bruno Pérez

Bruno Pérez

La sentencia de enero de 2024 en la que el Tribunal Constitucional anuló el paquete de medidas para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades que aprobó Cristóbal Montoro en 2016 no solo tumbó la que las grandes empresas consideran como la mayor subida ... de impuestos que han sufrido en las últimas décadas, también les abrió una ventana de oportunidad para desembalsar parte de las decenas de miles de millones en bases fiscales negativas por pérdidas que acumularon durante años por las limitaciones legales para imputárselas.

