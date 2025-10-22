Cientos de grandes grupos aprovecharon la caída del decreto Montoro para rebajar en 14.000 millones su base fiscal de 2023

La sentencia de enero de 2024 en la que el Tribunal Constitucional anuló el paquete de medidas para mejorar la recaudación del Impuesto de Sociedades que aprobó Cristóbal Montoro en 2016 no solo tumbó la que las grandes empresas consideran como la mayor subida ... de impuestos que han sufrido en las últimas décadas, también les abrió una ventana de oportunidad para desembalsar parte de las decenas de miles de millones en bases fiscales negativas por pérdidas que acumularon durante años por las limitaciones legales para imputárselas.

Las cuentas anuales del Impuesto de Sociedades correspondientes al ejercicio de 2023, publicadas este miércoles por la Agencia Tributaria, muestran cómo los grandes grupos empresariales aprovecharon esa ventana -que el Gobierno se ha encargado de cerrar lo antes que ha podido para evitar una sangría de ingresos fiscales también en 2024- para desbloquear cerca de 14.000 millones de pérdidas que tenían en el cajón y rebajar de forma sustancial su factura fiscal de 2023. La Agencia Tributaria ya había reconocido hace cerca de un año que la sentencia se había traducido en una pérdida de recaudación de 1.696 millones en el ejercicio de 2023 por la suspensión de las limitaciones a la aplicación de bases negativas. Ahora se sabe por qué.

Los datos publicados este miércoles revelan que la compensación de bases por parte de grandes grupos se disparó desde los 6.687 de 2022, que ya suponía la mayor cifra en siete años, hasta los 13.870 millones de euros aprovechando el paréntesis en las limitaciones regulatorias a la imputación de pérdidas de años anteriores.

Hay que recordar que el decreto Montoro desmontó el estándar anterior a 2016, en el que las empresas podían descontarse las pérdidas de ejercicios anteriores con el único límite del resultado positivo obtenido en el ejercicio y con la posibilidad de poder aplicarse las pérdidas no imputadas sin ninguna limitación en los años siguientes, por un esquema más restrictivo que limitaba a las empresas que facturaran más de 20 millones esa imputación a entre el 50% y el 25% del resultado positivo obtenido en función del nivel de facturación del grupo.

Fuentes del ámbito tributario consultadas por ABC explican que la cifra récord en la imputación de bases negativas de ejercicios anteriores en 2023 no solo se debe a la anulación de las restricciones impuestas en 2016 por el decreto Montoro sino también al récord de beneficios empresariales de ese ejercicio, que también habría ensanchado el margen de las empresas para elevar la cuantía de pérdidas pasadas aplicables para rebajar la factura fiscal.

La prueba de ese empuje es que a pesar de los más de 2.000 millones perdidos por la desactivación del decreto Montoro según los cálculos de Hacienda la recaudación de 2023 superó los 35.000 millones, mejorando en un 9% la del ejercicio anterior. Las fuentes consultadas apuntan a que la mayor imputación de bases imponibles negativas no tiene un efecto sustancial en la recaudación final porque los grandes grupos empresariales disponen de varias palancas para tratar de acomodar su factura fiscal y «unos años aprovechan más unas y otros años, otras, en función también de los cambios regulatorios».