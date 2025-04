Las cicatrices de la guerra comercial de Trump: el sector exportador augura una menor presencia española en EE.UU.

«Las empresas que están instaladas allí desde hace tiempo no se van a ir por los aranceles pero habrá una reducción inexorable de la presencia española en Estados Unidos«. El análisis no viene de un cualquiera sino que lo formula Joaquín de la ... Herrán, técnico comercial del Estado, alto funcionario con una larga trayectoria de posiciones vinculadas al comercio internacional, ex miembro de la Función Consejo España-Estados Unidos, consultor del prestigioso Instituto Kaizen y coordinador del área de trabajo de Estados Unidos y Canadá del Club de Exportadores, un referente en la cuestión.

«Una parte del daño ya está hecho», ha asegurado, en el marco de una jornada organizada por el Consejo General de Economistas y el Club de Exportadores, en relación a un posible repliegue de Trump en la ofensiva arancelaria que ha hecho tambalear los cimientos del comercio internacional y en el camino también los de la economía mundial, particularmente de la de Estados Unidos, sometida a un nivel de inestabilidad que ha provocado fluctuaciones de sus principales referencias bursátiles (Nasdaq, SP 500 y Dow Jones) como no se veían en lustros, un incremento inquietante de la rentabilidad de los bonos del Tesoro y un desplome del dólar, que incluso ha abierto un animado debate sobre su continuidad como divisa de referencia. Noticia Relacionada España disparó las importaciones desde China y EE.UU. ante la amenaza de aranceles de Trump Claudia T. Ferrero Entre enero y febrero el valor de las compras a ambos países incrementaron un 22,9% y un 13,1%, respectivamenteEl déficit comercial de nuestra nación aumentó un 58,2% en vísperas de la guerra arancelaria En su opinión la ofensiva de la Administración Trump va a obligar a las empresas españolas con presencia en Estados Unidos a adoptar decisiones estratégicas, y no solo guiadas por el probable encarecimiento de sus exportaciones de bienes al país como consecuencia de los aranceles sino también por otras medidas estructurales como la reducción del gasto público federal, que puede impactar sobre las expectativas de aquellas que tengan una mayor dependencia de los programas de gasto del Gobierno de Estados Unidos. Vislumbra dos posibles salidas, que en ambos casos pasan por una diversificación del riesgo hacia otros territorios ajenos a Estados Unidos: una más conservadora, que pasaría por reforzar la presencia en otros territorios ya conocidos; y otra más audaz, de aprovechar la coyuntura para abrir nuevos mercados. En el ínterin, las empresas españolas se han ido adaptando como han podido. El Club de Exportadores señala que en la medida de sus posibilidades han adelantado los envíos a Estados Unidos para esquivar las cargas arancelarias y sus efectos, porque según De la Herrán «es lógico que la incertidumbre de la situación lleve a una cierta parálisis de pedidos desde Estados Unidos». El enfoque de las ayudas al sector exportador El presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet, ha dejado claro que la adaptación a este nuevo orden internacional no será fácil. Las empresas grandes tienen más recursos y posibilidades para diversificar el destino de sus inversiones, pero no ocurre lo mismo con las pymes. "Entrar en un nuevo destino es muy costoso, requiere asistir a ferias, en muchas ocasiones adaptar el producto y buscar una presencia física en el territorio, requiere una inversión que no todas las empresas están en condiciones de acometer", ha explicado. Tampoco es un proceso rápido. "Entrar en un mercado nuevo exige un esfuerzo de dos o tres años", ha dicho. Una realidad que el sector exportador entiende que el Gobierno debe tener en cuenta a la hora de diseñar su paquete de ayudas frente al choque arancelario. Bonet ha dado la bienvenida al primer paquete de ayudas dispuesto por el Gobierno, aunque ha admitido que hay muchas medidas que aún no se sabe cómo se van a desarrollar, pero entiende que habría que hacer un planteamiento más de profundidad que ataque a los problemas estructurales del sector: que dos terceras partes de las exportaciones de bienes las hagan solo un millar de empresas, que las ventas al exterior con carga tecnológica sean la mitad que la media de la UE y haya apenas 40.000 exportadores regulares en un tejido empresarial que tiene cerca de dos millones de empresas. Para Salvador Martín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas de España, también ayudaría un enfoque más flexible a la hora de definir el perímetro de las empresas que tienen acceso a las ayudas. De momento, la primera línea de avales del ICO de 1.000 millones de euros que el Gobierno abrió hace ahora una semana restringe las ayudas a aquellas empresas que acrediten un peso superior al 5% en sus importaciones o exportaciones a Estados Unidos. "No se deberían poner más trabas de las que ya hay. Si una empresa tiene un afectación, aunque sea indirecta, por esta situación debería poder tener acceso a las ayudas", ha reclamado.

