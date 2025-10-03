China ofrece a Estados Unidos inversiones por un billón de dólares a cambio de concesiones comerciales

China estaría dispuesta a realizar inversiones en Estados Unidos por valor de un billón de dólares (851.950 millones de euros) a cambio de concesiones en materia comercial, como la eliminación de las restricciones a la venta de ciertos productos al gigante asiático, como los microchips, que se impusieron aduciendo motivos de seguridad nacional.

Según ha adelantado 'Bloomberg', el equipo negociador de Xi Jinping estaría tratando, igualmente, de reducir los aranceles a los insumos procedentes de su país y que tienen como destino cualquier fábrica china situada en EEUU.

Las fuentes conocedoras del asunto han indicado que estas propuestas ya se abordaron el mes pasado, cuando delegaciones de ambas superpotencias se reunieron en Madrid y tejieron el acuerdo marco para la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a un consorcio de empresas norteamericanas.

Busca seducir

Asimismo, Pekín estaría tratando de seducir a Washington con su músculo inversor para modificar, también, la postura de la Casa Blanca respecto de Taiwán. El régimen chino sostiene que la isla autogobernada es parte inalienable de su territorio y no ha renunciado nunca a la 'reunificación' por la fuerza.

La potencial inversión de China de un billón de dólares eclipsaría a los 600.000 millones de euros comprometidos por la Unión Europea o los 550.000 millones de dólares (468.573 millones de euros) de Japón. Corea del Sur está sopesando inversiones por 350.000 millones de dólares (298.183 millones de euros).