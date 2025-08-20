Suscribete a
ABC Premium
Directo
Casi 400.000 hectáreas han ardido en España en 2025, la mayoría en el último mes
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de tormentas fuertes y un desplome térmico a España

China abre las puertas de un mercado estratégico para la cereza española

El jueves 14 de agosto la Administración General de Aduanas del gigante asiático publicó el listado con los establecimientos autorizados para comercializar este producto

Más allá de necesidades tecnológicas: Europa, molesta por la relación con la empresa china

China abre las puertas de un mercado estratégico para la cereza española

Claudia

La cereza española aterriza en los supermercados de China. La Administración General de Aduanas china publicó el pasado jueves 14 los establecimientos autorizados para iniciar sus exportaciones de cereza al país asiático, lo que según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ... significa que «ya pueden iniciarse las ventas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app