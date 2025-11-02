Suscribete a
ABC Premium

transformación

Ceuta reinventa su futuro posicionándose en el mapa de la nueva economía

En un sólo lustro, la Ciudad Autónoma ha forjado un sólido ecosistema digital con una fórmula de sinergia público-privada y exprimiendo su ubicación geográfica

Aquí hay trabajo: el empleo se moverá en 2025 al ritmo de la nueva economía

La seguridad jurídica y los incentivos fiscales han sido claves en el despegue innovador de Ceuta
La seguridad jurídica y los incentivos fiscales han sido claves en el despegue innovador de Ceuta
Belén Rodrigo

Belén Rodrigo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ceuta se encuentra en un punto de consolidación de su transformación económica. En apenas cinco años, la Ciudad ha pasado de ser una economía dependiente del comercio transfronterizo a convertirse en un ecosistema tecnológico en expansión, que hoy genera más de 1.000 empleos ... directos vinculados a empresas digitales, 'gaming', servicios tecnológicos y consultoría. «Cada mes se incorporan nuevos proyectos emprendedores a nuestro tejido productivo, apoyados por programas de Procesa, y las iniciativas de Ceuta Open Future, en colaboración con Telefónica. El objetivo es claro: diversificar la economía y situar a Ceuta como un polo digital en el sur de Europa», comienza por explicar Kissy Chandiramani, consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital en Ciudad Autónoma de Ceuta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app