CEOE dará portazo a Yolanda Díaz en la negociación para encarecer el despido

La patronal no acudirá a las mesas negociación abiertas por la vicepresidenta por entender que estos cambios no están en línea con el pronunciamiento del Supremo y porque se rompería la reforma laboral

Díaz ha encargado a los sindicatos el diseño de los cambios, que buscan una extinción «a la carta» en el improcedente de 33 días, con la supresión del máximo de 24 mensualidades

El Supremo cierra la puerta a que los tribunales aumenten las indemnizaciones por despido improcedente

Antonio Garamendi, presidente de CEOE
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

La organización que dirige Antonio Garamendi no negociará con el Gobierno el encarecimiento del despido improcedente que proyecta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, porque entiende que se vulneraría la reforma laboral y porque considera que sería ir en contra del pronunciamiento del Tribunal Supremo del ... 16 de julio de 2024, que cerró la puerta a que los jueces fijen indemnizaciones por despido superiores a 33 días al considerar que la cuantía es compatible con la norma internacional y que, por tanto, no es necesario adaptar la legislación.

