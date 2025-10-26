Los CEO españoles esperan mayores ventas, pero se ponen en guardia por los conflictos internacionales y la presión regulatoria

Los primeros espada de las grandes empresas españolas no esperan un retroceso para sus negocios y vaticinan mayores ingresos de cara a los próximos años. Concretamente, el 76% de los CEO españoles prevé incrementar sus ventas al menos en un 2,5% en los ... próximos tres años, quince puntos por encima de la media a nivel global. Un avance por el que el 96% apunta a que aumentará su plantilla, y de ellos, un 38% lo hará por encima del 6%, según la undécima edición del informe KPMG 2025 CEO Outlook.

Pero no todo será un camino de rosas. Algo más de 8 de cada 10, el 84%, percibe una mayor presión para asegurar el crecimiento de su compañía en el largo plazo ante la mayor complejidad del contexto internacional. En este sentido, el 70% de los CEO españoles considera que los conflictos geopolíticos pueden impactar en su negocio, el porcentaje más alto entre los países analizados.

Hay más factores que preocupan. Por ejemplo, tres de cada cuatro encuestados también tienen las miras puestas en aspectos como el éxito en la integración de la inteligencia artificial (IA) en los procesos, la capacitación de la plantilla, las exigencias regulatorias, la ciberdelincuencia o el aumento de los costes.

«Los CEO españoles se muestran preocupados por el impacto que los cambios geopolíticos, tecnológicos, macroeconómicos o regulatorios están teniendo en la estabilidad y competitividad de sus organizaciones, lo que obliga a revisar sus estrategias y prioridades de inversión para garantizar la sostenibilidad a largo plazo», apunta Juanjo Cano, presidente de KPMG en España.

En el apartado de las inversiones, los directivos priorizarán el cumplimiento normativo y las exigencias de reporte (que marca el 40%), la integración de la IA en operaciones y flujos de trabajo (36%) y la ciberseguridad y resiliencia frente a los riesgos digitales (34%).

La irrupción de la IA

En cuanto a la IA, el 82% de los primeros ejecutivos españoles espera obtener retorno de la inversión realizada en esta área tecnológica en los próximos tres años, casi el triple que en la edición del año pasado.

Dentro de la integración de la IA en el negocio, el 86% de los CEO españoles señala que la experimentación por parte de los profesionales es fundamental, al tiempo que reconocen que la transparencia y la apertura en torno a la IA son esenciales. De hecho, el 60% afirma que ya está comunicando abiertamente a los empleados el posible impacto de la IA en sus roles profesionales.

En cuanto al impacto de la IA en los empleados, un 70% de los CEO españoles encuestados asegura que están rediseñando los roles e itinerarios profesionales para integrar el uso de la IA y, además, el 66% se enfoca en fidelizar y volver a capacitar al talento con alto potencial mientras que el 62% está contratando nuevo talento con capacidades en IA y tecnologías.

Más allá de la inteligencia artificial, los primeros ejecutivos españoles están preocupados por los cambios en el mercado laboral y los factores demográficos, especialmente el envejecimiento de la fuerza laboral, que tendrán un impacto en las contrataciones, la fidelización y la cultura organizacional de las empresas, tal y como aseguran 4 de cada 10 CEO españoles.

En cuanto a su apuesta por la sostenibilidad, el 82% de los CEO españoles considera que la sostenibilidad es esencial para la continuidad de su negocio. Este mismo porcentaje confía en alcanzar los objetivos de emisiones netas cero para 2030 (21 puntos sobre la media global).

La undécima edición del 'KPMG 2025 CEO Outlook' se ha elaborado a partir de las respuestas de 1.350 CEO, 50 de ellos españoles, pertenecientes a empresas con una facturación anual superior a los 500 millones de dólares y un tercio de ellas supera los 10.000 millones de euros de ventas anuales. El estudio incluye las respuestas de primeros ejecutivos de 11 mercados clave como Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Alemania, India, Italia, Japón y Reino Unido.