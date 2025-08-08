Castelo 6: viviendas de lujo en edificios históricos en Segovia para estudiantes universitarios de todo el mundo

Edificio emblemático segoviano del siglo XV, situado en el barrio de la judería con vistas a la Catedral, rehabilitado en viviendas para estudiantes universitarios

Tras una vida dedicada al emprendimiento en sectores tradicionales como el mundo de los seguros, el sector inmobiliario o la explotación ganadera, el empresario Antonio Ruiz Fernández-Huerga ha decidido dar un giro a su trayectoria apostando por un nuevo ámbito: la rehabilitación de viviendas históricas para ofrecer alojamiento de lujo a estudiantes universitarios, un proyecto llamado Castelo 6.

El empresario madrileño con una estrecha relación con Segovia desde su infancia ha descubierto cómo una ciudad con tanta historia y tradición cultural estaba cambiando a pasos agigantados y cómo se ha ido convirtiendo en un lugar de encuentro clave para estudiantes procedentes de cualquier rincón del mundo. «La idea de Castelo 6 nace de algo que empecé a ver con claridad en Segovia: la ciudad estaba cambiando muy rápido. Cada año llegaban más estudiantes, especialmente de universidades privadas, y el mercado del alquiler no estaba preparado para absorber esa demanda», explica a ABC el empresario.

Contactando con estos jóvenes, Ruiz Fernández-Huerga supo que la gran mayoría pagaba precios prohibitivos: «hasta mil euros por una habitación, sin condiciones dignas. Vi que había una necesidad evidente de ofrecer algo mejor. Espacios cuidados, seguros, cómodos, donde los estudiantes pudieran sentirse realmente en casa. Y, además, vi una oportunidad de hacerlo recuperando edificios históricos, dando vida al centro de la ciudad y aportando valor tanto al entorno como a quienes vienen a estudiar aquí. Así nació Castelo 6: como respuesta a una demanda creciente, pero también como una forma de hacer ciudad».

Antonio Ruiz se puso manos a la obra y ya ha lanzado las primeras viviendas de lujo para estudiantes en un edificio emblemático segoviano del siglo XV, situado en el barrio de la judería con vistas a la Catedral. «Un ambicioso proyecto inmobiliario, de rehabilitación integral, en pleno corazón del casco histórico de Segovia, y convertido en viviendas de alto nivel».

Tras más de cuatro años de obras, el edificio histórico renace como una alternativa única para estudiantes que buscan alojamiento de lujo, ubicación privilegiada y servicios de calidad en una ciudad con creciente demanda académica y escasa oferta residencial adecuada.

«Este proyecto no es solo inmobiliario -apunta el empresario-, es una apuesta por recuperar vida en el centro histórico de Segovia, ofreciendo a los estudiantes una vivienda digna, moderna y bien cuidada». «Una alternativa moderna y responsable a los modelos tradicionales de alquiler compartido o pisos turísticos -continúa-, que han reducido drásticamente la disponibilidad de vivienda estable en el centro de Segovia».

Viviendas premium

El proyecto de este empresario madrileño pone en valor el patrimonio arquitectónico original, combinando técnicas de restauración tradicionales con las más avanzadas soluciones habitacionales. Hasta hoy, el resultado son seis apartamentos de diseño, completamente amueblados y listos para ser habitados, que ofrece una experiencia residencial inédita en el entorno universitario. «Cada vivienda -explica Ruiz Fernández-Huerga- cuenta con una decoración exclusiva, mobiliario a medida y materiales nobles. Baño individual para cada dormitorio, cocina completamente equipada y zona de estudio independiente, además de disfrutar zonas comunes con un patio totalmente remodelado y ascensor panorámico. Sostenibilidad y tecnología en el corazón de una ciudad histórica».

Además del diseño y la ubicación, las viviendas destacan por su enfoque en la eficiencia energética y la sostenibilidad. El edificio incorpora los materiales más avanzados para el aislamiento térmico y acústico.

«La idea principal es de dar una oferta residencial para un perfil exigente, que busca algo más que una habitación: una experiencia integral de calidad de vida, comunidad y bienestar. Las viviendas ya están disponibles desde que arrancó el mes de agosto y pueden reservarse a través de un correo electrónico (castelo6.segovia@gmail.com) o en Instagram (www.intagram.com/castelo6.segovia).