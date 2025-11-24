Suscribete a
Los caseros ya trasladan la tasa de basuras al inquilino en los nuevos contratos

Bajo la premisa, «quien contamina paga», la ley permite traspasar el gravamen al arrendatario

El Gobierno y sus socios quieren prohibir a los propietarios cargar el 'tasazo' o el IBI a su locatario

El 'tasazo' a las basuras desata una tormenta: irritación entre los vecinos y temor a una ola de litigios

Un camión de basura en madrid
Antonio Ramírez Cerezo

La nueva tasa de basuras, el conocido como 'tasazo' se ha convertido también en motivo de discordia entre propietarios e inquilinos. Los primeros están tratando en muchos casos de traspasar el pago del gravamen municipal a los segundos, y estos últimos, con la ley ... en la mano, solo deben abonarla si está recogido en su actual contrato de alquiler. Ante la duda, los arrendadores ya empiezan a estipular en los nuevos contratos que debe ser el arrendatario quien pague el tributo, como confirman varias fuentes del sector consultadas por este periódico. Un cargo que los expertos legales consideran como totalmente ajustado a la ley, cuando se dan las circunstancias adecuadas.

