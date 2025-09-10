La casa prefabricada de dos dormitorios, cocina y baño que está siendo un éxito de ventas en España: cuesta menos de 37.000 euros

El mercado inmobiliario en España se encuentra en plena transformación. La escalada de los precios de las viviendas tradicionales, unida a la dificultad de acceder a hipotecas y a la creciente preocupación por la sostenibilidad, ha abierto el camino a nuevas alternativas residenciales. En este panorama, las casas prefabricadas se han consolidado como una opción atractiva, no solo por su menor coste, sino también por su eficiencia y rapidez de instalación. Dentro de esta tendencia, una propuesta ha logrado destacar de forma particular: la casa de madera Daisy, un modelo que ha alcanzado un notable éxito al ofrecer una vivienda completa de 73 metros cuadrados por menos de 37.000 euros.

Con un precio muy inferior al de un piso medio en cualquier ciudad española, este modelo de vivienda se presenta como una solución viable tanto para quienes buscan una primera residencia económica como para quienes desean una segunda vivienda de verano o una propiedad destinada al alquiler turístico. Asimismo, el atractivo de esta inmueble no radica únicamente en su coste, sino también en el diseño, la durabilidad y la versatilidad que ofrece.

La casa de madera Daisy se ha concebido con una distribución que optimiza el espacio y prioriza la comodidad. Dispone de dos dormitorios, una amplia zona de estar y un generoso porche, pensados para ofrecer un ambiente agradable y funcional en el día a día. Uno de los grandes atractivos es la conexión directa de la cocina y el comedor con el exterior. Gracias a sus dos puertas correderas, se genera un espacio ideal para disfrutar de cenas al aire libre durante los meses más cálidos.

La vivienda dispone de una amplia zona de estar casetasdejardin24

Fabricada en abeto nórdico, la vivienda no solo destaca por su estética natural y acogedora, sino también por la resistencia del material, capaz de soportar tanto el paso del tiempo como las variaciones climáticas. Además, con la instalación de aislamiento térmico adicional, el inmueble se convierte en una vivienda apta para habitar durante todo el año, garantizando un confort adecuado en cualquier estación.

Características técnicas que marcan la diferencia

El kit estándar de la Daisy incorpora detalles que aseguran robustez, eficiencia energética y longevidad. Sus paredes tienen un grosor de 70 milímetros, lo que proporciona un aislamiento sólido y duradero. Las puertas y ventanas, todas ellas con doble acristalamiento, contribuyen a mantener la temperatura interior estable, reduciendo el consumo energético.

Otro de los puntos fuertes es el sistema de ventanas oscilobatientes, de fabricación alemana, que permite ventilar fácilmente las estancias sin comprometer la seguridad ni la comodidad de los residentes. A ello se suman las dos puertas correderas de alta calidad que conectan el interior con el porche.

La casa Daisy cuenta con una garantía de fábrica de cinco años casetasdejardin24

El suelo y el techo están elaborados con tablones de 28 milímetros de grosor, garantizando firmeza y estabilidad. El paquete incluye, además, todas las fijaciones metálicas necesarias para el montaje, así como varillas de refuerzo en las paredes, que aportan resistencia adicional a la estructura. Las vigas de suelo, tratadas a presión, aseguran una mayor durabilidad frente a la humedad y el desgaste.

Para quienes buscan una climatización óptima, se recomiendan los kits de aislamiento térmico para suelo y techo, diseñados para incrementar la resistencia térmica. Gracias a ellos, el interior se mantiene fresco en verano y cálido en invierno, mejorando notablemente la habitabilidad de la vivienda.

Montaje rápido y garantía asegurada

La casa Daisy cuenta con una garantía de fábrica de cinco años, lo que aporta seguridad al comprador. En cuanto al montaje, uno de sus grandes atractivos es la rapidez: un equipo profesional puede instalarla en apenas una semana, lo que supone una ventaja significativa frente a la construcción tradicional, que suele prolongarse durante meses.

Además del kit básico, existen servicios adicionales que permiten personalizar la experiencia. El montaje profesional tiene un coste de 5.800 euros, mientras que la instalación de aislamiento se ofrece por 1.450 euros. También es posible añadir canalones por 535 euros, contratar el montaje en ubicaciones situadas a más de 300 kilómetros de Málaga por 450 euros adicionales o solicitar un servicio de pintura por 1.690 euros.

En definitiva, la casa de madera Daisy se presenta como una alternativa real para quienes buscan una vivienda completa a un precio accesible. Con su diseño funcional, materiales resistentes y un coste total inferior a 37.000 euros en su versión básica, no es extraño que este modelo se haya convertido en un éxito de ventas en España, reflejando el creciente interés por soluciones habitacionales más asequibles, prácticas y sostenibles.