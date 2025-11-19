La casa prefabricada de Amazon personalizable, con dos plantas y amplia terraza por menos de 25.000 euros

El problema de la vivienda en España ha alcalzado cotas de preocupación nunca vistos. El aumento constante de los precios de compra y alquiler está llevando a miles de familias a buscar alternativas más accesibles. Y es en este contexto en el que entran ... en juego las casas prefabricadas, que están experimentando un auge significativo, consolidándose como una solución innovadora que combina sostenibilidad, rapidez y ahorro económico.

Grandes empresas internacionales, como Ikea, Google, Leroy Merlin o Amazon, han detectado un gran potencial en este sector, marcando el inicio de una transformación en la forma de entender la vivienda. Hay varias razones para apostar por estas casas prefabricadas. Una de ellas es la fabricación industrializada, que permite reducir los costos y el tiempo de construcción, con casas listas en cuestión de semanas.

Además, la sostenibilidad juega un papel fundamental. Las casas prefabricadas suelen utilizar materiales modernos y tecnología eficiente, reduciendo el consumo energético y la huella ambiental. Estas características encajan con la creciente conciencia ecológica de los compradores, especialmente los más jóvenes, que priorizan el respeto al medio ambiente en sus decisiones de compra.

Un espacio ideal tanto para familias como para quienes buscan una residencia temporal

Otro factor es la capacidad de estas empresas para innovar en el diseño y la personalización, creando viviendas modulares que se adaptan a diferentes necesidades y estilos de vida, con acabados modernos y funcionalidades inteligentes. Esto hace que la prefabricación no solo sea una opción económica, sino también atractiva y de calidad.

Entre las opciones más relevantes se encuentra la marca 'S.E.Q quick.simple.easy', que cuenta con una casa prefabricada expandible que está revolucionando el mercado de viviendas modulares por su diseño, funcionalidad y precio accesible. Y no es para menos cuando hablamos de una vivienda de menos de 25.000 euros.

El modelo combina funcionalidad y comodidad, ofreciendo un espacio ideal tanto para familias como para quienes buscan una residencia temporal o de larga duración. Su diseño incluye dos plantas con terraza, 2 dormitorios - aunque ofrece opciones de personalización, pudiendo configurarse de una a cuatro habitaciones - una zona de cocina totalmente equipada, un baño con separación de zona seca y húmeda; y una acogedora sala de estar.

Personalización como gran atractivo: Entre una a cuatro habitaciones y elegir color y acabado

Con dimensiones externas de 5,79 metros de largo, 2,74 metros de alto y 2,18 metros de ancho, el diseño citado incluye grandes ventanas para iluminación natural, puertas con cerradura y una entrada acristalada al baño, lo que aporta amplitud y sensación de hogar. Su precio competitivo y facilidad de montaje la posicionan como una alternativa ideal para viviendas principales, segundas residencias o espacios independientes para familiares.

Ventajas de una casa prefabricada Precio asequible. Son más económicas.

Tiempo de construcción reducido. Estas viviendas pueden ensamblarse en poco tiempo.

Sostenibilidad. Muchos modelos están diseñados con materiales ecológicos y con buena eficiencia energética.

Facilidad de compra. Amazon permite adquirir estos productos con la misma facilidad con la que se compra cualquier otro artículo en la plataforma, con opciones de envío y financiamiento.

Versatilidad. Existen modelos adecuados para distintos usos, desde oficinas y casas de campo hasta viviendas principales o alojamientos turísticos.

El equipamiento supera los estándares habituales de las casas plegables: cuenta con baño completo -con armarios, calentador de agua, lavabo, inodoro, espejo y ducha privada- y una cocina con armarios, grifería, fregadero y sistema de agua caliente y fría.

Construida sobre una estructura principal de acero resistente, la vivienda incorpora paneles ignífugos aislantes que garantizan un excelente rendimiento térmico y acústico. Sus vidrios dobles de PVC y las puertas de aluminio reforzado aportan seguridad frente a viento, fuego, agua y movimientos sísmicos. Según la ficha técnica, resiste vientos de hasta nivel 11 y terremotos de nivel 9.

Uno de sus mayores atractivos es la personalización: se puede elegir entre una a cuatro habitaciones y modificar tanto el color como el acabado exterior. «La casa contenedor expandible se puede instalar en 10 minutos», apuntan desde la web, algo que reduce, y mucho, los costes de mano de obra y permite su uso en entornos urbanos o rurales.

El modelo tiene un precio de 23.411 euros y se vende en la web de Amazon.