La casa prefabricada de AliExpress con hasta 4 dormitorios, cocina y baño completamente amueblados por menos de 7.300 euros

Durante décadas, tener una casa propia ha sido uno de los grandes sueños de los españoles. Sin embargo, el imparable aumento de los precios del mercado inmobiliario ha convertido ese sueño en un lujo casi inalcanzable para buena parte de la población. Las ... hipotecas se alargan durante décadas, los alquileres rozan cifras impensables hace apenas unos años y los jóvenes se enfrentan a un panorama en el que la emancipación parece un privilegio. Ante este contexto, surgen nuevas formas de entender la vivienda.

Las casas prefabricadas, que hace una década se percibían como una rareza o una opción efímera, se han convertido en una alternativa real para quienes buscan independencia y estabilidad sin hipotecar su futuro. Su rápida instalación, su eficiencia energética y la posibilidad de personalizarlas a gusto del comprador las han situado en el centro de un fenómeno imparable. Y en ese terreno, las grandes plataformas de comercio electrónico han encontrado un nuevo filón. Amazon, Temu o AliExpress, conocidas por vender desde tecnología hasta moda, ahora ofrecen viviendas completas a precios impensables.

De entre todas las opciones disponibles, una de las que más interés ha despertado recientemente es la casa prefabricada de AliExpress con hasta cuatro habitaciones ycocina y baño completo por tan solo 7.269,69 euros. Este modelo, fabricado con un marco de acero galvanizado y diseñado para resistir condiciones exigentes, representa una de las ofertas más competitivas del mercado. A pesar de su bajo coste, no escatima en materiales ni prestaciones: el muro está compuesto por paneles de acero de color de 75 mm con aislamiento interno a elegir entre EPS, lana de roca o poliuretano (PU), garantizando un excelente comportamiento térmico y acústico.

La vivienda permite personalizar los colores, adaptándose así al entorno o al gusto de cada usuario Aliexpress

El suelo está elaborado con tablero de fibra de cemento o madera contrachapada de 18 mm, recubierto con PVC, SPC o madera, según la elección del comprador. Las puertas pueden ser de acero, vidrio, aluminio o aleación de titanio-magnesio, mientras que las ventanas están fabricadas en PVC o aluminio, lo que refuerza la sensación de confort y seguridad.

Pero quizá lo más sorprendente es la rapidez de instalación. Según la descripción del producto, solo se necesitan cuatro personas y diez minutos para montarla, sin necesidad de grúa ni maquinaria pesada. Esta característica la convierte en una solución ideal tanto para quienes buscan una vivienda permanente como para quienes desean un refugio temporal en una finca, una segunda residencia o incluso un espacio de trabajo en el campo.

Personalizable, funcional y sorprendentemente asequible

Una de las grandes virtudes de esta vivienda es su versatilidad. El comprador puede elegir la distribución, desde una hasta cuatro habitaciones, incluyendo una cocina totalmente funcional, un salón amplio y uno o dos baños completos con inodoro, lavabo, ducha, espejo de tocador y ventana de ventilación. Además, permite personalizar los colores, adaptándose así al entorno o al gusto de cada usuario.

En cuanto al equipamiento eléctrico, cumple con los estándares internacionales CEL y puede configurarse según las necesidades del comprador, lo que añade un plus de comodidad y seguridad.

Más allá del precio y de la facilidad de montaje, lo que más llama la atención es la posibilidad de disponer de un espacio propio y completo sin tener que recurrir a largos procesos burocráticos o hipotecarios. En un momento en que el acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones sociales, propuestas como esta abren la puerta a un nuevo modelo de vida más libre, accesible y sostenible.