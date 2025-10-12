Suscribete a
La casa prefabricada de AliExpress por menos de 7.500 euros con dos dormitorios, cocina, sala de estar y baño

Esta vivienda modular se presenta como una construcción práctica, resistente y totalmente adaptable

La casa prefabricada de Amazon por menos de 16.000 euros con dos pisos y hasta cuatro dormitorios

Jorge Herrero

Madrid

El sueño de tener una casa propia sin someterse a una hipoteca interminable está dejando de ser una utopía. En un país donde los precios del mercado inmobiliario siguen disparados y el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las ... principales preocupaciones sociales, cada vez más personas buscan alternativas creativas y asequibles. Entre esas soluciones que hace apenas unos años hubieran parecido impensables, las casas prefabricadas se han ganado un hueco privilegiado. Ya no son una excentricidad, sino una opción real que combina bajo coste, sostenibilidad y rapidez de instalación.

