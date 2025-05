Carta de Ángela de Miguel a los electores: «Hemos estado seis años con una Cepyme ausente»

«Una nueva etapa de compromiso con las pymes» es el título de la carta que la candidata a presidir Cepyme, Ángela de Miguel, que ha enviado a los 505 electores que el próximo día 20 decidirán el futuro de la patronal de las pymes, en unas elecciones en las que la candidata de Antonio Garamendi medirá sus fuerzas con Gerardo Cuerva, presidente de la organización desde el año 2019.

La empresaria vallisoletana argumenta en la misiva, a la que ha tenido acceso ABC, que las pymes «tienen derecho a tener grandes ambiciones» y que «su reducido tamaño no debe ser una limitación para imaginar un horizonte de crecimiento y expansión». Dice De Miguel que «necesitamos que nuestras pymes sientan y crean que se puede aspirar a algo más que sobrevivir un año más con el negocio abierto. Necesitamos -explica- más pymes, más competitivas, de mayor tamaño y más internacionalizadas».

Devolver la ilusión y la confianza en las empresas

La candidata a la presidencia de Cepyme confía en poder abrir una nueva etapa en la patronal que «devuelva la ilusión y la confianza en nuestras empresas». Y en hacer de organización «referente de las pymes, dejando atrás un periodo en el que no ha logrado estar presente en el debate público ni ser propositiva e influyente en la medida de lo que merecen nuestras empresas». «Hemos asistido a seis años de una Cepyme ausente», denuncia.

«Necesitamos una Cepyme con más proyección, que hable sin complejos, no necesariamente más alto, pero sí más claro. Una organización que no necesite presentaciones; que sea útil, cercana y esté alineada con los intereses del tejido empresarial que representa. Una Cepyme que empuje con convicción en un frente común con CEOE y ATA», afirma De Miguel en la carta, en la que reivindica la figura del empresario y «una dignificación» de los que emprenden «de forma heroica, persiguiendo un sueño. Merecéis que os escuchemos y atendamos, pero, sobre todo, que os apoyemos para que no desfallezca ese espíritu».

Pensar en grande

También defiende una reducción de las cargas burocráticas y fiscales y de la morosidad, y reivindica el papel de la negociación colectiva como «herramienta fundamental de participación en la actividad legislativa, del progreso empresarial y económico, y generadora de paz social». Y añade: «Tenemos que ocupar de verdad ese espacio y también hacerlo en las instituciones europeas, cada vez más decisivas en los aspectos que más afectan a las empresas españolas». «Somos pequeñas y medianas pero debemos pensar en grande», apostilla.

La actual presidenta de CEOE en Valladolid se compromete ante los electores a dejar todos sus cargos para volcarme en Cepyme si gana las elecciones, y a defender a las empresas ante Europa, llama a la participación en las elecciones y espera «tener el privilegio de hablaros desde el corazón y, si así lo queréis, de poder trabajar para y por nuestras empresas durante los próximos cuatro años». Y concluye con un llamamiento: «Espero contar con vuestro apoyo el próximo día 20 de mayo, para poder escribir el primer capítulo de una nueva etapa de unidad, acción y prosperidad».

