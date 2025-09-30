Suscribete a
Carlos March deja la presidencia de Alba en manos de su hijo Juan y culmina la sucesión en el grupo

Tras abandonar sus cargos en el banco, ahora a los 80 años hace lo propio en el holding familiar

Carlos March deja el consejo de Banca March

Carlos March Delgado (i), hasta ahora presidente de Alba, y su hijo y sucesor, hasta ahora vicepresidente primero, Juan March de la Lastra
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Carlos March Delgado pone el punto final a una vida dedicada a la más alta dirección en el sector financiero. En un proceso de sucesión natural y paulatino, el veterano ejecutivo deja a sus 80 años el último gran cargo que aún ostentaba: la presidencia ... de Corporación Financiera Alba, el holding inversor de la familia y a través del cual controlan Banca March. El sucesor en la cúspide de Alba será su hijo y hasta ahora vicepresidente primero, Juan March de la Lastra, según confirman fuentes financieras. Juan March Juan que hasta ahora era vicepresidente segundo, se convertirá en vicepresidente único, simplificando así también la estructura de dirección.

