París se viste de gala: Lamine Yamal y Dembélé, grandes favoritos

El capital extranjero se repliega de España y la inversión cae un 60,4%

Madrid se consolida como polo de atracción de fondos y absorbe más de la mitad de los que llegaron a nuestro país en el primer semestre: 8.476 millones

La CEOE arremete contra los «intentos de intervención» del Gobierno en la actividad privada

Madrid sigue siendo acaparando la mayor parte de los fondos que llegan a nuestro país
Susana Alcelay

Madrid

La inversión extranjera directa en España se desploma y refleja la otra cara del manido 'milagro económico', junto a los bajos salarios, la persistente precariedad en el empleo o los desorbitados precios de la vivienda. Los últimos datos de la Secretaría de Estado ... y de Comercio evidencian que las cosas en economía no marchan tan bien como lo pinta el Gobierno de Pedro Sánchez y que los casos de corrupción no están haciendo bien a nuestro país. Según los resultados, el capital foráneo que llegó en el primer semestre del año fue de 8.476 millones de euros, lo implica un 60,4% menos que lo registrado en igual periodo de 2024, cuando alcanzó los 21.407 millones de euros.

