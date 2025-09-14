Caos en los controles del aeropuerto de Barajas por la huelga del personal de seguridad

Largas colas en el aeropuerto de Barajas para pasar el control de seguridad

Los controles de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas están sufriendo retrasos y largas colas a causa de la huelga convocada hoy por parte del personal de seguridad de la empresa Trablisa, según informa Servimedia.

Por su parte, Aena ha avisado este domingo a través de redes sociales de que, debido a la convocatoria de huelga del personal de seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, «los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados».

La empresa que gestiona los aeropuertos en España ha lamentado también las molestias que esta situación pueda causar a los usuarios.

⚠️Debido a la convocatoria de huelga de personal de seguridad de la empresa Trablisa en el Aeropuerto AS Madrid-Barajas, los tiempos de paso por el control de seguridad podrían verse incrementados. Lamentamos las molestias — Aena (@aena) September 14, 2025

Por su parte, la aerolínea Iberia ha informado a sus clientes de que «por causas ajenas» se están produciendo demoras en los accesos. «Llega con más tiempo y factura gratis tu equipaje de mano para agilizar el control», avisa la empresa.

A primera hora de la mañana, las colas llegaban hasta los accesos del aeropuerto, aunque poco a poco el flujo de viajeros en los controles ha comenzado a ser más ligero.

Quejas entre los usuarios

A través de las redes sociales muchos usuarios han expresado sus quejas y críticas por la gestión de esta huelga. Algunos vídeos muestran largas colas en la Terminal 4.

Huelga de controles de seguridad en el aeropuerto de Barajas , venir con tiempo hoy #barajas #aeropuerto pic.twitter.com/UPexztbLd9 — Pablo Aviles (@pabloaviles68) September 14, 2025

Asimismo, pasajeros que se encuentran a la espera de pasar el control que, en condiciones normales, no se tarda más de 10 minutos han advertido a aquellos que también tengan que desplazarse hasta el aeropuerto que lo hagan con bastante tiempo de antelación para evitar perder sus vuelos.

La empresa que se encarga de los controles de seguridad pide que se declare ilegal la huelga

La empresa Trablisa, que se encarga de los controles de seguridad, ha asegurado que esta huelga que está afectando a los viajeros ha sido convocada por «un grupo minoritario», concretamente, según esta versión, 21 de los más de 850 empleados.

La empersa explica en un comunicado que ha pedido al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid que el paro sea declarado «ilegal». Trablisa defiende que es «abusiva por multitud de defectos formales y materiales» y que «vulnera el deber de paz social derivado de acuerdos previos».

Consideran también que con ella se «pretende alterar lo pactado en el convenio colectivo estatal de seguridad y en acuerdos específicos firmados con el comité de empresa» y critica a los convocantes por bucar «generar presión en un servicio público esencial». Asimismo, insisten en que se decretaron unos servicios mínimos del 100% y reafirman su «compromiso co la estabilidad del aeropuerto».