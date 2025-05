Cañete (Pimec) apoya la intervención del Gobierno en la OPA al Sabadell: Es «preservación de las reglas»

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha defendido que el Gobierno intervenga en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell tras el anuncio de este lunes del presidente Pedro Sánchez de llevar a cabo una consulta pública sobre ello: «No es una cuestión de intervención, es una cuestión de preservación de las reglas».

«Ha ocurrido con las energéticas cuando se puso en marcha todo el tema de las energías fotovoltaicas o las energías verdes, que se hizo un boletín oficial y lo que se hizo es cambiar las reglas del juego en medio del partido. Y por tanto debemos ser, y somos, muy exigentes, con las reglas del juego. Muy exigentes», ha dicho en una entrevista de este lunes en TV3 recogida por Ep.

Ha expresado que desde Pimec no quieren que haya intervención en el mercado, pero ha matizado que en un mercado de competencia lo que se necesita son «condiciones de competencia» y ha pedido al ejecutivo ser consciente de las decisiones, en sus palabras. Preguntado por si cree que la OPA es hostil, ha expresado que no sabe si esta es la palabra, a su juicio, más adecuada, pero que »amistosa, sin duda, no ha sido».

Sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas que este martes el Consejo de Ministros enviará al Congreso de los Diputados, ha expresado que el debate «en la calle» no está en la reducción de jornada, sino en el salario.

Ha añadido que un problema «muy importante» en el sector laboral es la productividad, dado que, según él, España es el peor país de Europa después de Turquía a nivel europeo en productividad.