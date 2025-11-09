Suscribete a
Un cambio de chip para poner el foco en la 'silver economy'

Con la innovación como aliada, el sistema sanitario y las empresas se miden al reto de adaptarse a una realidad demográfica marcada por el envejecimiento

Talento sénior, una mina de oro olvidada para la nueva economía

El 75% de la población mayor de 55 años está conectada a internet
Laura Montero Carretero

Madrid

Cronicidad y dependencia, dos palabras que resumen los caballos de batalla a los que se mide el sistema de salud de nuestro país como consecuencia del envejecimiento poblacional. En España, el 54,3% de las personas mayores de 15 años padece al menos una ... enfermedad crónica, proporción que aumenta en el tramo de 65+, entre quienes el 40% de los hombres y el 44% de las mujeres presentan dos o más patologías crónicas. Esta alta prevalencia no solo impacta en la calidad de vida individual, sino que también ejerce una presión creciente sobre el sistema sanitario, al ser responsables del 80% del gasto sanitario público. Y a ello se suma la dependencia que, eso sí, empieza cada vez más tarde.

