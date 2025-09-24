Calendario laboral 2026 en España: días festivos por comunidad autónoma

El calendario laboral de 2026 pierde algunos festivos por caer en domingo, pero son emplazados por las comunidades autónomas para celebrar otras festividades.

Fiestas nacionales en 2026 comunes en toda España 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

El 6 de enero, día de los Reyes Magos, no es festivo nacional, sino autonómico, pero todas las comunidades autónomas lo han marcado como festivo, así que será fiesta en toda España. El 1 de noviembre, Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, caen en domingo en 2026. Algunas comunidades autónomas han optado por trasladar el festivo al lunes siguiente, mientras que otras regiones han preferido marcar como fiesta otra fecha del año.

El siguiente calendario muestra los festivos comunes en toda España. Selecciona en el botón de cada región para conocer las fiestas propias en cada autonomía y ciudad autónoma.

Festivo autonómico Enero L M X J V S D 1: Año Nuevo

6: Epifanía del Señor

Febrero L M X J V S D Marzo L M X J V S D

Abril L M X J V S D 3: Viernes Santo

Mayo L M X J V S D 1: Día del Trabajo

Junio L M X J V S D Julio L M X J V S D Agosto L M X J V S D 15: Asunción de la Virgen

Septiembre L M X J V S D Octubre L M X J V S D 12: Fiesta Nacional

Noviembre L M X J V S D

Diciembre L M X J V S D 8: Inmaculada Concepción

25: Navidad



Entre los festivos nacionales y de las comunidades autónomas suman 12 fiestas al año. A ellas, los Ayuntamientos deben sumar otras dos propias de su localidad, hasta completar los 14 festivos en el año.

La normativa estatal establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada Ayuntamiento. De los otros 12 restantes, nueve son de carácter nacional obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (3 de abril en 2026), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (que en 2026 cae en domingo), 6 de diciembre (también domingo en 2026), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

Los otros tres festivos de carácter nacional son opcionales, es decir, pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero; el Jueves Santo (que en 2026 se celebrará el 2 de abril); y se le da la posibilidad a las autonomías de escoger como opcional entre el 19 de marzo, San José, y el 25 de julio, Santiago Apóstol.

En todas las comunidades autónomas será festivo el 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, la fiesta de los Reyes Magos. A pesar de no ser un festivo nacional, todas las regiones lo han señalado como día no laborable en 2026.

Estos son los festivos nacionales y autonómicos de cada comunidad autónoma.

Calendario laboral Andalucía 2026

Días festivos para Andalucía en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

28 de febrero, sábado. Día de Andalucía.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Asturias 2026

El Gobierno del Principado de Asturias todavía no ha anunciado los festivos autonómicos.

Calendario laboral Aragón 2026

Días festivos para Aragón en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

23 de abril, jueves. Día de Aragón.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Baleares 2026

Días festivos para Baleares en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de marzo, lunes. Traslado del Día de Baleares.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

26 de diciembre, sábado. Segunda Fiesta de Navidad.

Calendario laboral Canarias 2026

Días festivos para Canarias en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

30 de mayo, jueves. Día de Canarias.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Uno de los festivos autonómicos en Canarias es diferente en cada isla.

Festivos propios de cada isla en Canarias en 2026 2 de febrero, lunes. Virgen de la Candelaria (Tenerife).

5 de agosto, miércoles. Virgen de Las Nieves (La Palma).

8 de septiembre, martes. Virgen del Pino (Gran Canaria).

15 de septiembre, martes. Virgen de Los Volcanes (Lanzarote y La Graciosa).

18 de septiembre, viernes. Virgen de La Peña (Fuerteventura).

24 de septiembre, jueves. Virgen de los Reyes (El Hierro).

5 de octubre, lunes. Virgen de Guadalupe (La Gomera).

Calendario laboral Cantabria 2026

Días festivos para Cantabria en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

28 de julio, martes. Día de las Instituciones de Cantabria.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

15 de septiembre, martes. La Bien Aparecida.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Castilla-La Mancha 2026

Días festivos para Castilla-La Mancha en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua..

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

4 de junio, jueves. Corpus Christi.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Castilla y León 2026

Días festivos para Castilla y León en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

23 de abril, jueves. Día de Castilla y León.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Cataluña 2026

Días festivos para Cataluña en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

24 de junio, miércoles. San Juan.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

11 de septiembre, viernes. Día de Cataluña.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

26 de diciembre, viernes. San Esteban.

Calendario laboral Comunidad de Madrid 2026

Días festivos para la Comunidad de Madrid en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

2 de mayo, sábado. Día de la Comunidad de Madrid

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Comunidad Valenciana 2026

Días festivos para la Comunidad Valenciana en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

19 de marzo, jueves. San José.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

24 de junio, miércoles. San Juan.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

9 de octubre, viernes. Día de la Comunidad Valenciana.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Extremadura 2026

Días festivos para Extremadura en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

8 de septiembre, martes. Día de Extremadura.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Galicia 2026

Días festivos para Galicia en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

19 de marzo, jueves. San José

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

24 de junio, miércoles. San Juan.

25 de julio, sábado. Santiago Apóstol. Día de Galicia.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral La Rioja 2026

Días festivos para La Rioja en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

9 de junio, martes. Día de La Rioja.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Navarra 2026

Días festivos para Navarra en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

2 de noviembre, lunes. Traslado del Día de Todos los Santos.

3 de diciembre, jueves. San Francisco Javier.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Región de Murcia 2026

Días festivos para Región de Murcia en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

9 de junio, martes. Día de la Región de Murcia.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

7 de diciembre, lunes. Traslado del Día de la Constitución Española.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral País Vasco 2026

Días festivos para País Vasco en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

19 de marzo, jueves. San José.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

6 de abril. Lunes de Pascua.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

25 de julio, sábado. Santiago Apóstol. Día de Galicia.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Ceuta 2026

Días festivos para Ceuta en 2026 1 de enero, jueves. Año Nuevo.

6 de enero, martes. Epifanía del Señor.

20 de marzo, viernes. Fin del Ramadán.

2 de abril. Jueves Santo.

3 de abril. Viernes Santo.

1 de mayo, viernes. Día del Trabajo.

27 de mayo, miércoles. Fiesta del Sacrificio.

13 de junio, sábado. San Antonio.

5 de agosto, miércoles. Nuestra Señora de África.

15 de agosto, sábado. Asunción de Nuestra Señora.

2 de septiembre, miércoles . Día de Ceuta.

12 de octubre, lunes. Fiesta Nacional.

8 de diciembre, martes. Inmaculada Concepción.

25 de diciembre, viernes. Navidad.

Calendario laboral Melilla 2026

El Gobierno de Melilla todavía no ha anunciado los festivos locales.