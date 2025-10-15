Suscribete a
Calcula cuánto subiría exactamente tu cuota de autónomos con la propuesta del Gobierno: introduce tus ingresos para ver la cantidad

Los trabajadores por cuenta propia experimentarán subidas para 2026 entre el 8,7% y el 34,9%, según el tramo

Así son las cuotas de autónomos en 2025 y cómo afectan según los ingresos

El Gobierno prevé recaudar 6.000 millones extra de las cuotas de los autónomos

Editorial | Hachazo a los autónomos

Calcula cuánto subiría exactamente tu cuota de autónomos con la propuesta del Gobierno: introduce tus ingresos para ver la cantidad

Virginia López Esplá y Luis Cano

EL Gobierno quiere subir las cotizaciones de los autónomos en 2026. Concreto, el Ministerio de Seguridad Social presentó este lunes las tablas en las que se plantea subir las cotizaciones entre 17 y 206 al mes en el próximo año o, dicho de otra ... manera, entre 200 y 2.500 euros anuales.

