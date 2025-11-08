Caixabank calcula que España construirá 150.000 nuevas viviendas en 2026, solo un 68% de las que se necesitan

«Inversión residencial en auge». Caixabank Research, el servicio de estudios económicos de la entidad financiera, espera que en 2026 se prolongue el renovado empuje de la construcción de vivienda nueva que ya se ha empezado a vislumbrar este año. Según sus datos, si ... en 2024 se edificaron 128.000 viviendas nuevas, este año serán 140.000 y el año que viene llegarán a 150.000, «respondiendo a la alta demanda», según detalle el último informe de perspectivas para la economía española de la institución.

Esta aceleración en el ritmo de generación de nueva vivienda será insuficiente para responder a la intensidad de la demanda, si se tiene en cuenta que según el Banco de España la demanda de nuevos hogares será en 2026 de 220.000, en un contexto en el que la población continúa aumentando a un ritmo de unos 600.000 nuevos habitantes el año. Bajo esos parámetros la generación de vivienda nueva esperada solo alcanzaría a cubrir el 68% de la demanda existente y el déficit del mercado se iría más allá de las 700.000 viviendas que estima ahora la institución.

El agravamiento del problema social de la vivienda no impedirá, no obstante, que ese despliegue del sector del ladrillo aporte una décima extra al crecimiento económico del país, que según Caixabank Research será el año que viene del 2,1%, por encima todavía del potencial de crecimiento de la economía española, que sitúan en el 1,6%.

España crecerá por encima de su potencial porque todavía contará con el empuje de los vientos de cola que han contribuido a impulsar su economía estos últimos años. En primer lugar, la ejecución de los fondos europeos del programa Next Generation, que según los cálculos de los analistas de Caixabank Research aportará seis décimas extra si España consigue ejecutar los 17.500 millones de euros que tiene aún pendientes de aplicar. Hay serias dudas al respecto por las dificultades que la actual parálisis parlamentaria plantean para que el Gobierno pueda concretar los avances legislativos a los que se comprometió con Bruselas. Si no fuera así el crecimiento de la economía española sería inferior.

El segundo gran viento de cola será la entrada de población inmigrante, un factor que explica cerca de la mitad del crecimiento extra que ha tenido la economía española tras la pandemia y que en 2026 aún aportará medio punto al crecimiento doméstico. El resto de factores que ayudarán a España a crecer por encima de su potencial serán el favorable contexto de tipos de interés alentado por la política monetaria del BCE, el previsible mantenimiento de precios bajos del petróleo y el margen para el consumo que ofrece la todavía elevada tasa de ahorro de los hogares españoles.

Todos estos factores de impulso pesarán más en el comportamiento esperado de la economía española que los lastres esperados. El más relevante será la debilidad económica de los principales mercados de destino de nuestras exportaciones, es decir, las grandes economías europeas, que restarán cuatro décimas al crecimiento.

Restarán también impulso a la economía el contexto de incertidumbre, que «continuará siendo un lastre para decisiones de inversión y consumo«, según los analistas de la entidad; y el ajuste fiscal comprometido con Bruselas, que, de cumplirse de manera estricta, quitaría dos décimas al crecimiento, en un prólogo de lo que le puede esperar a la economía española en los próximos cinco o seis años.