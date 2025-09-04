Una caída de los servidores informáticos de Adif provoca nuevos retrasos de AVE mientras Puente comparece en el Congreso

Una caída de los servidores informáticos de Adif ha provocado este jueves nuevos retrasos en la Alta Velocidad. La incidencia afecta a los trenes con origen y/o destino Madrid, que se han quedado en la estación de Chamartín a la espera de que se restablezca el servicio.

Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas de las dos principales estaciones madrileñas (Atocha y Chamartín) no está disponible.

Desde Adif señalan que los equipos informáticos de respaldo «han funcionado correctamente» y ya se está recuperando gradualmente la circulación aunque usuarios denuncias retrasos de más de una hora.

Llevamos ya +40' dentro del ave, parados en Chamartín, y lo que queda. Resulta que ha habido una caída del sistema de información de comunicaciones a nivel nacional. No circula ningún tren. Todo estupendo una día más en el mundo ferroviario 😊 — Andrea MR (@andrea26mr) September 4, 2025

ESC. 1 - INT. TREN EN CHAMARTÍN- DÍA

El tren tenía prevista su salida a las 11:17h. 20 minutos despierta, sigue sin salir de la estación. Al parecer, el sistema de @Renfe se ha caído y no saben cuándo podrá empezar su viaje.



🤦🏻‍♂️ — Luis Larrodera (@LuisLarrodera) September 4, 2025

La incidencia ha tenido lugar precisamente durante la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados, donde ha tenido que dar cuenta de las incidencias que lleva acumulando el servicio ferroviario durante los últimos meses.

En ella, además, el ministro ha responsabilizado al estado obsoleto de los trenes, restando así culpa a Adif, e incluso ha avanzado dos años más de incidencias en trenes al confluir algunos a estrenar con los obsoletos.