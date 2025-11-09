Suscribete a
En busca de la fórmula de la medicina personalizada y preventiva

A pesar de numerosos retos regulatorios y financieros, la innovación abre el camino a un nuevo modelo que cambia el enfoque reactivo por otro proactivo

Medicina de precisión: terapias génicas menos invasivas en recién nacidos

España es el quinto país del mundo en digitalización del sistema sanitario
Laura Montero Carretero

Madrid

El sector de la salud, directamente implicado en el bienestar socioeconómico del país, atraviesa un momento crucial en el que se enfrenta al imperativo de ganar eficiencia y mantener la calidad asistencial mientras se somete a una profunda transformación tecnológica. El envejecimiento de la población ... y el aumento de las patologías crónicas complejas dibujan un escenario lleno de desafíos, pero que también abre oportunidades inéditas de innovación y mejora.

