Bruselas reprende a los Estados por no proteger al campo de las importaciones ilegales

En plena polémica por la competencia desleal, el comisario de Agricultura pide más control en las aduanas

Christophe Hansen asegura que hay que vigilar más y que algunos puertos no lo hacen: «Y estoy siendo diplomático», añade

Xavier Vilaltella

«Tenemos las reglas fitosanitarias más estrictas del mundo, pero las reglas más estrictas solo valen si tenemos suficientes controles». Durante un encuentro con periodistas españoles el pasado 4 de noviembre, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, empleó estos términos para definir ... la preocupación que –según él– existe en el seno de la Comisión Europea para con la calidad del control de las importaciones agroalimentarias de terceros países que se lleva a cabo en las aduanas europeas.

