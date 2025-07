Bruselas propone un impuesto a las empresas que facturen más de 50 millones al año

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado a conocer su idea de las finanzas comunitarias para el período 2028 a 2034, fijada en 2 billones de euros, en lo que considera que es el «presupuesto europeo más ambicioso ... jamás propuesto«, ya que representa un aumento significativo respecto a los anteriores e incluye también un incremento espectacular de los gastos militares directos que ascenderán a 131.000 millones de euros.

Otra de las novedades es que la Comisión pretende mantener en el mismo nivel actual las contribuciones de los países miembros por lo que necesitará recaudar, entre otras cosas a través de nuevos impuestos, recursos adicionales propios. Los dos billones representan el 1,26% de la renta nacional de toda la UE, un incremento claro desde el 1,13% que fue el límite que se aceptó en los actuales presupuestos plurianuales.

La propuesta supone la fusión de la PAC y de los fondos regionales de cohesión, y en los hechos limita los subsidios agrarios a las ayudas directas, por lo que los países tendrán que financiar algunas de las políticas que la Comisión pretende abandonar. A cambio recoge algunas de las propuestas de los informes de Mario Draghi y de Enrico Letta, para incrementar la competitividad de las industrias europeas a través de la descarbonización con un fondo de más de 400.000 millones de euros para impulsar la industria. Los gastos militares tendrán otros recovecos ya que se permitirá también financiar programas de tecnología de doble uso o de infraestructuras para movilidad de los militares.

Para obtener sus recursos la Comisión pretende imponer tres nuevos impuestos dirigidos a los residuos eléctricos, los productos del tabaco y las empresas de la UE que facturen más de 50 millones al año y que se beneficien del mercado único para saldar la deuda pos-COVID, cuyo coste se estima entre 25.000 y 30.000 millones de euros al año. Esos ingresos se dedicarán a pagar el fondo de recuperación utilizado durante la pandemia que Von der Leyen cree que ha de ser reembolsado íntegramente mediante los recursos propios. Incluyendo los nuevos impuestos y los beneficios del comercio de emisiones se espera que proporcionen unos 58.500 millones de euros al año. «Debemos reembolsar nuestros préstamos compartidos para la recuperación y al mismo tiempo cumplir con nuestras prioridades actuales», dijo Von der Leyen.

La propuesta publicada ayer ha sido negociada con todos los departamentos de la Comisión no sin tensiones por la reducción de determinados rubros como la política agrícola común. En el Parlamento Europeo, que debe aprobar esta propuesta junto a los países miembros, las primeras reacciones a esta propuesta han sido relativamente hostiles. Entre los eurodiputados no ha sentado bien que la Comisión no haya consultado previamente determinadas decisiones, como la creación de nuevos impuestos. Los gobiernos nacionales tampoco son favorables así que la tramitación se prevé muy complicada. La única virtud clara de la propuesta de Von der Leyen es que aún quedan dos años para la negociación.