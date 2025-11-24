Suscribete a
Bruselas maniobra para ocultar el origen de los productos del Sáhara

La Comisión urde un etiquetado que agrada a Marruecos y desafía el fallo del TJUE al utilizar el topónimo marroquí de los territorios ocupados

El campo español denuncia que pagará «la cesión de la UE ante Marruecos en el Sáhara»

Tomates en el foco del debate
Tomates en el foco del debate ABC
Si la Comisión Europea consigue el beneplácito de la Eurocámara en una votación que se celebrará el próximo miércoles, Marruecos podrá seguir exportando productos hortofrutícolas del Sáhara a la UE sin tener que especificar en el etiquetado que provienen de esa región, todo ello gracias ... a una argucia legal que para las organizaciones agrarias europeas y no pocos eurodiputados contraviene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de noviembre de 2024.

