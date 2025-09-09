Bruselas da luz verde a la compra de la británica Deliveroo por la estadounidense DoorDash

La Comisión Europea ha dado este martes luz verde a la compra de la británica Deliveroo por la estadounidense DoorDash, una operación de unos 2.900 millones de libras (3.403 millones de euros) sobre la que Bruselas concluye que no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

Así, el Ejecutivo comunitario no ve problemas de competencia, dado que las empresas no operan en el mismo mercado ni en mercados verticalmente relacionados.

El expediente, que le fue notificado a los servicios comunitarios el pasado agosto, ha sido examinado por el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.