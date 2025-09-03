Suscribete a
Feijóo se desmarca de la apertura del año judicial en plena polémica con la presencia de García Ortiz

Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur y le añade garantías para el campo para tratar de seducir a Francia

La Comisión inicia el proceso de ratificación del texto con un mecanismo de control por si se detectan incrementos masivos de importaciones

¿Coches por bistecs?: el campo teme pagar la factura de Mercosur

Imagen de la firma del acuerdo, el pasado mes de diciembre en Montevideo
Imagen de la firma del acuerdo, el pasado mes de diciembre en Montevideo EFE
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Madrid

Tras veinte años de negociaciones, tractoradas en las carreteras europeas y muchas quejas por parte de algunas capitales -sobre todo, París y Varsovia-, la Comisión Europea ha decidido iniciar el proceso de ratificación del acuerdo de libre comercio con los países del bloque Mercosur (Uruguay, ... Paraguay, Argentina y Brasil). Y para lograr algo que hasta hace poco parecía imposible, Bruselas ha optado por separar el texto en dos partes para poder aprobar rápidamente el capítulo comercial -que es competencia exclusiva de la UE- y añadir unos cambios de última hora que quizá logren el 'sí' de Francia y Polonia, que se habían erigido en líderes de los países opositores.

