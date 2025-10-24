Suscribete a
Bruselas acusa a TikTok y Meta de violar la Ley europea de Servicios Digitales por restringir a investigadores el acceso a sus datos

Los servicios comunitarios denuncian que las plataformas tienen procedimientos y herramientas cuyo uso es «engorroso»

Se exponen a multas del 6% de su facturación anual global

Bruselas multa con 800 millones a Meta por favorecer a Facebook Marketplace en anuncios clasificados online

La Comisión Europea ha acusado a TikTok y Meta de violar las obligaciones de transparencia
EP

La Comisión Europea ha acusado este viernes a TikTok y Meta de violar las obligaciones de transparencia a las que están sujetos en virtud de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por restringir a los investigadores acreditados ... el acceso a sus datos internos; un incumplimiento por el que las compañías se exponen a multas millonarias de hasta el 6% de su facturación global anual.

