Suscribete a
ABC Premium
Directo
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
Última hora
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

El 'boom' del mercado inmobiliario dispara la hipoteca media a zona de máximos históricos

El préstamo medio acabó en agosto muy cerca ya de los 170.000 euros, unos 22.700 euros más que hace un año

Vivienda gasta más de 660.000 euros en una campaña publicitaria que se vuelve en su contra: «Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros»

Un edificio de viviendas en Madrid
Un edificio de viviendas en Madrid Jaime García
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El drama del acceso a la vivienda contagia también al mercado hipotecario. El importe medio de los préstamos para vivienda marcó en agosto 169.650 euros, lo que supone unos 22.700 euros más al año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística ( ... INE). Esto es consecuencia del continuo incremento de los precios de los pisos y, además, de que los ciudadanos cada vez solicitan un porcentaje de crédito sobre el valor más elevado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app