El 'boom' del mercado inmobiliario dispara la hipoteca media a zona de máximos históricos

El drama del acceso a la vivienda contagia también al mercado hipotecario. El importe medio de los préstamos para vivienda marcó en agosto 169.650 euros, lo que supone unos 22.700 euros más al año, según cifras del Instituto Nacional de Estadística ( ... INE). Esto es consecuencia del continuo incremento de los precios de los pisos y, además, de que los ciudadanos cada vez solicitan un porcentaje de crédito sobre el valor más elevado.

Con crecimientos de los precios de la vivienda a doble dígito en términos interanuales, eso se ve también reflejado en las hipotecas. Hace diez años, en plena recuperación de la gran crisis, el importe medio de los préstamos estaba en unos 105.000 euros. En el Covid ya se superaron los 135.000 euros de media. Y ahora en 2025 ya se encadenan tres meses -junio, julio y agosto- por encima de manera holgada de los 160.000 euros. Esto supone moverse en zona de máximos, que se alcanzó en febrero de 2020 en 175.000 euros, en el mes antes del Covid.

Así las cosas, los españoles solicitan cada vez mayor importe de hipoteca porque así lo requiere el mercado inmobiliario en el 'boom' de precios que atraviesa. El porcentaje de hipoteca que se solicita respecto al valor del piso va al alza y la media ronda el 65%, según cifras del Banco de España. Además, los préstamos con un porcentaje superior al 80% cada vez son más numerosos: el 11,7% de los mismos ya superan ese porcentaje.

Todo hace indicar que, con la tendencia que sigue el mercado, la hipoteca media cada vez será mayor. Tradicionalmente se ha tomado como referencia un préstamo medio de 150.000 euros, pero a la vista de las cifras, ese dato queda cada vez más atrás.

Crece el número de hipotecas

En cuanto al número de créditos firmados en agosto, el INE desvela que en el octavo mes se firmaron 33.271 hipotecas, lo que supone un 7,51% más en interanual. Esto es un incremento algo más moderado que en los meses anteriores, cuando se venían registrando alzas de incluso más del 40 y el 50% en según qué meses. El importe total de esos préstamos ascendió a 5.644,34 millones de euros, un 24,1% más en interanual. En lo que va de año, el número de hipotecas ha crecido un 22,9% y el importe total un 39%.

«La firma de hipotecas en España sigue creciendo, pero lo hace cada vez más despacio. Si bien es cierto que el verano suele ser un periodo de menos movimiento en el sector hipotecario, el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja en sus datos recopilados durante el pasado mes de agosto de 2025 un nuevo aumento en la contratación de préstamos sobre vivienda en nuestro país«, indican desde iAhorro.