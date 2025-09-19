Booking prepara un ERE para su plantilla en España

La plataforma de reserva de alojamientos Booking está preparando un expediente de regulación de empleo (ERE) para su plantilla en España, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este viernes y ha adelantado 'El Periódico'.

De acuerdo con esta información, Booking cesará en torno a 30 personas de las 150 que trabajan en la compañía, lo que supone un 20% de la plantilla. Aunque la compañía no ha detallado nada en este aspecto.

La empresa ha explicado que está «revisando la estructura» de la organización en varios mercados para asegurar, textualmente, seguir siendo ágiles, competitivos y continuar impulsando la innovación centrada en el cliente.

En cualquier caso, la empresa ha añadido que el proceso de consulta de los despidos «aún está en curso», por lo que no ha detallado cifras de los posibles afectados por los despidos ni en qué centros de trabajo se realizarán.