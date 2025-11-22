Suscribete a
Black Friday, la misión casi imposible de las pymes españolas

Competir en precios, logística, atención al cliente, financiación y carga operativa es un reto cada vez mayor que muchas no pueden asumir sin perder margen

Las ventas de noviembre son una ventana de liquidez que muchas empresas necesitan para sobrevivir los meses de enero y febrero, los más duros del año
Iciar Miner

Cada otoño, desde que el Black Friday irrumpió en el calendario comercial, pequeñas y medianas empresas se enfrentan al dilema de si realmente pueden competir frente a las grandes plataformas digitales. A este escenario se suma, además, un consumidor cada vez más afín a este ... tipo de citas. Según una encuesta de Idealo, el 95,4% de los españoles identifica el Black Friday como el mayor evento de descuentos del año, muy por encima de las rebajas tradicionales de verano o de invierno. Y lejos de ser un impulso puntual, se ha convertido en un auténtico motor económico donde los españoles gastarán una media de 257 euros este 2025, buena parte destinado a adelantar las compras de Navidad, apunta otro estudio de Aladinia.com.

