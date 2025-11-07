El black friday inmobiliario de Altamira: viviendas a partir de 20.000 euros y otros 350 activos inmobiliarios con un 35% de descuento

Altamira, el servicer inmobiliario de doValue en España, ha anunciado este viernes el lanzamiento de su nueva campaña que, con motivo del Black Friday, comercializa más de 500 activos con rebajas de hasta el 35%. Como parte de esta campaña, Altamira también incluye los ... gastos de notaría gratis mediante la entrega de un cheque regalo de 500 euros para escrituras realizadas antes del 31 de diciembre de este año y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

Los descuentos ya están disponibles en la página web de la compañía hasta el 31 de diciembre de 2025. La campaña cubre todo tipo de activos, con importantes rebajas en viviendas, suelos, oficinas, locales comerciales, naves y garajes. Por segmentos, las viviendas y los suelos son los grandes protagonistas. En total, la campaña suma más de 150 viviendas y más de 130 suelos con un descuento medio del 13%.

La campaña incluye viviendas a partir de 20.000 euros, en distintas localizaciones y de diversas características. Destacan activos residenciales como este dúplex en venta en El Molar (Madrid), este piso ubicado en un edificio singular en pleno centro de Palencia, este chalet en San Román de los Montes (Toledo), o esta vivienda unifamiliar en la provincia de Cantabria. La selección de Altamira también incluye una amplia variedad de garajes y trasteros.

Respecto a los activos terciarios, destacan inmuebles como este local de obra nueva en el centro de Valencia, con más de 2.000m2, o este local comercial en Valladolid, con una ubicación privilegiada de gran tránsito y proyección. En suelos, destaca este suelo urbano de 1.200m2 en la provincia de Tarragona.

Además, Altamira cubrirá hasta 500 euros en gastos de notaría en operaciones ejecutadas antes de que termine el año, siempre y cuando se cumplan los requisitos asociados.