El black friday inmobiliario de Altamira: viviendas a partir de 20.000 euros y otros 350 activos inmobiliarios con un 35% de descuento

El servicer inmobiliario de doValue en España cubrirá hasta 500 euros de los gastos de notaría que se generen en el proceso de compra

La compraventa de vivienda empieza a tocar techo y apunta a una saturación del mercado

Una de las viviendas a la venta en El Molar (Madrid)
Una de las viviendas a la venta en El Molar (Madrid) abc
A. R. Cerezo

Altamira, el servicer inmobiliario de doValue en España, ha anunciado este viernes el lanzamiento de su nueva campaña que, con motivo del Black Friday, comercializa más de 500 activos con rebajas de hasta el 35%. Como parte de esta campaña, Altamira también incluye los ... gastos de notaría gratis mediante la entrega de un cheque regalo de 500 euros para escrituras realizadas antes del 31 de diciembre de este año y siempre que se cumplan una serie de requisitos.

