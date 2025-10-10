Suscribete a
Bilbao Exhibition Centre refuerza su promoción internacional con una misión a la India

La directora de Visitantes de BEC encabeza la misión, que recorre Nueva Delhi, Bombay y Pune con el objetivo de estrechar la colaboración con empresas

Fotografía de la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH), que celebrará su próxima edición del 2 al 6 de marzo de 2026 en Bilbao Exhibition Centre IMAGEN CEDIDA POR LA ORGANIZACIÓN

EFE

Bilbao Exhibition Centre (BEC) aterrizó esta semana en la India, uno de los países destacados de su plan internacional de promoción de visitantes de la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH), una de las grandes ferias europeas dedicadas a la fabricación avanzada y la ... innovación industrial.

