Bilbao Exhibition Centre refuerza su promoción internacional con una misión a la India

Bilbao Exhibition Centre (BEC) aterrizó esta semana en la India, uno de los países destacados de su plan internacional de promoción de visitantes de la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH), una de las grandes ferias europeas dedicadas a la fabricación avanzada y la ... innovación industrial.

La directora de Visitantes de BEC, Cristina Campo, encabeza la misión, que recorre Nueva Delhi, Bombay y Pune con el objetivo de estrechar la colaboración con empresas, asociaciones sectoriales y cámaras de comercio de este país, considerado estratégico para el sector industrial.

Noticia Relacionada Luz gratis y coches eléctricos para retener a la población de la España Vaciada EFE Una sesentena de pueblos pequeños se han unido en este proyecto para intentar retener población o, incluso, aumentarla

La India es uno de los países de Asia incluidos en el actual plan internacional de promoción de visitantes de BIEMH, que también abarca mercados como Estados Unidos, México, Alemania, Turquía, Portugal, Marruecos, Reino Unido, Canadá, Suiza, Francia e Italia.

«India es una economía muy fuerte, estable y con un crecimiento muy importante, sobre todo en sectores como automoción, defensa y aeroespacial. Tiene una enorme capacidad de crecimiento y sus sectores industriales se están diversificando con rapidez», explica a EFE Campo en su visita a la capital.

La misión busca reforzar una relación que BIEMH-Bienal Internacional de Máquina-Herramienta mantiene desde hace años con el mercado indio —donde ya han participado empresas visitantes en ediciones anteriores—, y abrir nuevas vías de colaboración a medio y largo plazo, dentro de la estrategia de internacionalización del certamen.

Durante cinco días, la delegación del BEC mantendrá reuniones con grandes compradores, asociaciones y cámaras de comercio para conocer de primera mano las necesidades del mercado indio.

«Queremos entender qué necesitan actualmente las empresas y ofrecerles soluciones a medida», señaló a EFE Campo, quien destacó la importancia del contacto directo para generar confianza y oportunidades de negocio.

La Bienal Internacional de Máquina-Herramienta celebrará su próxima edición del 2 al 6 de marzo de 2026 en Bilbao Exhibition Centre, abriendo el calendario internacional de grandes eventos de fabricación avanzada.

Más de 1.000 firmas expositoras de 26 países han confirmado ya su participación en un certamen que mostrará innovaciones en máquina-herramienta, automatización, robótica y digitalización, además de componentes, accesorios, herramientas, metrología y servicios para la producción, consolidando a la feria como una cita de referencia mundial.

Más de 37.000 visitantes en 2024

En su última edición, en 2024, reunió a más de 37.500 visitantes de 67 países.

«La internacionalización se construye estando en el terreno, conociendo los mercados y hablando cara a cara con las empresas. BIEMH sigue siendo un punto de encuentro donde la innovación se vive en directo y cada relación se traduce en oportunidades reales de negocio», concluyó Campo.

BIEMH 2026 está organizada por AFM, Machine Tool Manufacturers, AIMHE, Machine Tools Importers y Bilbao Exhibition Centre.