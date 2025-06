Beatriz Corredor defiende su gestión del apagón en la Junta de Red Eléctrica y salva una votación para cesarla

La Junta General de Accionistas de Redeia, matriz de Red Eléctrica, que había sido convocada en el último día hábil para hacerlo, ha girado en torno al apagón del pasado 28 de abril, tal y como estaba previsto. Ni la venta de ... Hispasat, ni los nuevos planes de inversión han evitado un encuentro bronco con los accionistas minoritarios que, uno de ellos, ha conseguido introducir en el orden del día la votación para el cese de la presidenta, Beatriz Corredor.

En este contexto –y durante su discurso de introducción a la Junta–, la cara visible del operador del sistema no se ha salido del guion establecido sobre los hechos acontecidos el pasado mes de abril. Por ejemplo, sobre la recopilación de datos, Corredor ha insistido en que ellos han aportado la máxima transparencia mientras que las compañías eléctricas no han hecho el mismo ejercicio.

De hecho, la presidenta de Red Eléctrica ha asegurado que su compañía ha sido «la única empresa de las 67 que ha dado su consentimiento para la difusión de esos datos». Sobre el propio informe, Corredor ha vuelto a incidir en que su informe, cuyo valor «reside en el análisis técnico», no implica señalamientos jurídicos.

Este discurso ha sido compartido por el Gobierno, tras el documento elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, así como por Aelec, la patronal que agrupa los intereses de Iberdrola, Endesa y EDP. Todos los informes tienen en común que no indican un responsable. Cada uno, con sus intereses, se limita a echar las culpas a los demás sin aportar mayor claridad sobre las cuestiones que se sabe que fallaron como las oscilaciones de frecuencia o los problemas de tensión.

En el caso de Red Eléctrica, su presidenta sigue manteniendo que no fue culpa suya. Además, desde el operador del sistema mantienen la tesis de que la programación hecha para el 28 de abril era la correcta. En este sentido, el propio Gobierno, en boca de la ministra y vicepresidenta, Sara Aagesen, ya advirtió que se hizo una planificación incorrecta ese día. En concreto, no se repuso una de las centrales que iban a entrar en el sistema. Por su parte, Corredor no se mueve ni un milímetro sobre el planteamiento inicial: «Haber puesto una planta más no hubiera cambiado nada».

En cuanto a las medidas que se han adoptado por el Gobierno, y de cara a futuros incidentes, Corredor ha vuelto a señalar a las empresas eléctricas, y asegura que existe «una necesidad de compartir la responsabilidad de infraestructuras compartidas puesto que parte de las desconexiones correspondían a infraestructura compartida, y que queda fuera del ámbito de Red Eléctrica».

Durante su exposición en la Junta, Corredor no ha dejado pasar la oportunidad, de nuevo, para hablar sobre los precios de la electricidad. Ha explicado que hemos tenido un mayo de récord, aunque tal y como ha explicado ABC se trata de una excepción. En los primeros seis meses de 2025 el precio del mercado mayorista ha sido un 60% superior al mismo periodo del ejercicio anterior.

Una dura Junta

El gran encontronazo lo ha tenido en el turno de preguntas. Los accionistas minoritarios, agrupados en Aemec, así como otros a título particular, han cargado duramente contra la gestión de Corredor. Incluso, han conseguido que se añada un punto adicional al orden del día para votar sobre su continuidad, aunque no ha logrado salir adelante.

Las críticas, que ya se hicieron públicas la semana pasada, iban sobre la poca transparencia que, según su criterio, estaba mostrando la compañía. Además, sostienen los minoritarios, dicha falta de transparencia puede influir a la hora de tomar decisiones de inversiones. Con todo esto, insisten en que la presidenta debería dejar el cargo.

Donde ha existido más tensión ha sido en otra intervención particular, que ha sido interrumpida por Corredor, después de que se refiriese a todos los miembros del consejo como «cobardes» durante varias ocasiones y tildar a la presidenta de «títere del Gobierno». «No voy a dar más pábulo a insultos contra este consejo de administración», ha dicho Corredor tras cortarle el micrófono.

Más votaciones

En cuanto a las propuestas a votar en la junta, los accionistas han dado su visto bueno a la entrada de Arancha González Laya (exministra del PSOE), Natalia Fabra y Albert Castellanos Maduell en el consejo de administración, así como la reelección de José María Abad Hernández.

También se ha aprobado el abono de un dividendo total de 0,8 euros brutos por acción, de los cuales ya se abonó 0,2 euros por título el pasado mes de enero. Así, el próximo 8 de julio se pagará un dividendo complementario de 0,6 euros por acción.

En el plano operativo, Corredor ha citado la próxima planificación eléctrica 2025-2030, en la que se prevé un incremento del 34% de la demanda, debido a la incorporación de los llamados nuevos consumos.

En ciclos anteriores, las solicitudes de acceso a la red de nuevas instalaciones de generación renovable eran el principal elemento, pero en esta ocasión lo serán las peticiones de conexión para demanda, que superan los 100 gigas y que representan el 41% del total de peticiones.